El evento más importante del fútbol está muy cerca y la hinchada argentina se prepara para festejar con todo. Acompañando esta pasión, ChangoMâs, el super argentino que está en todo el país, presenta “Dale Mâs Pelota a esta promo”, una propuesta pensada para que los clientes puedan ganar un premio por hora y la posibilidad de llevarse una pelota de Argentina de regalo, en el acto, con compras superiores a los $200.000. La promoción estará vigente del 29 de abril al 30 de mayo en todas las sucursales ChangoMâs del país (excepto las tiendas de la provincia de Salta).
"Dale Mâs Pelota a esta promo": la propuesta futbolera de ChangoMâs que sortea un premio por hora
La cadena nacional de retail lanzó una promoción inspirada en la pasión que genera el fútbol en todos los argentinos con sorteo de premios y la posibilidad de llevarse una pelota de Argentina de regalo con compras superiores a los $200.000.