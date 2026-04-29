"Dale Mâs Pelota a esta promo": la propuesta futbolera de ChangoMâs que sortea un premio por hora

Con cada compra, el cliente suma chances para participar del sorteo de un premio por hora, entre ellos, espectaculares Smart TVs de hasta 65”, tablets, giftcards de compras de $100.000 y kits futboleros. Además, los socios MâsClub duplican sus chances de ganar y los que compren a través de la web de MâsOnline, triplican sus posibilidades.

En cada uno de los tickets de compra, se podrá ver reflejada la cantidad de chances acumuladas y la posibilidad de escanear el código QR, impreso en el mismo, para que pueda ingresar sus datos y formar parte del sorteo que se llevará a cabo la primera semana de junio 2026.