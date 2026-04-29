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San Juan brilló en el hipismo adaptado con oro y podios

Jinetes sanjuaninos se consagraron en el Torneo Nacional Hípico en Buenos Aires, con medallas doradas y podios en distintas categorías.

El deporte adaptado volvió a dar una muestra de crecimiento y compromiso en San Juan. Esta vez, el escenario fue el Torneo Nacional Hípico disputado en San Isidro, Buenos Aires, donde la delegación sanjuanina consiguió resultados destacados y subió a lo más alto del podio.

Entre las actuaciones sobresalientes, Lautaro Ontiveros se consagró campeón en dos disciplinas: obtuvo la medalla de oro en Pruebas de Adiestramiento Nivel C y también en Prueba de Obstáculos Nivel C, confirmando su gran presente en la actividad.

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Por su parte, Matías Brocca también tuvo una participación relevante. Se quedó con la medalla dorada en Prueba de Obstáculos y logró el subcampeonato —medalla de plata— en la categoría Adiestramiento al Paso.

Los representantes de la provincia accedieron a este certamen nacional tras sumar puntos en competencias regionales de Cuyo, lo que les permitió medirse con los mejores del país.

Un crecimiento sostenido

Más allá de los resultados deportivos, la participación sanjuanina refleja el avance del deporte adaptado como política pública. Desde la Secretaría de Deporte, a través del programa de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, se impulsa el desarrollo de disciplinas que promueven la inclusión y la integración social.

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En ese marco, el hipismo adaptado —también conocido como paraecuestre— se consolida como una alternativa que combina deporte, rehabilitación y superación personal.

Quienes estén interesados en sumarse a la disciplina pueden comunicarse con la profesora Liliana Aguirre al 264-4442607.

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