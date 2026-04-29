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La Cámara Federal de Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández

Los jueces Borinsky y Carbajo consideraron que "no existió controversia entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal ya que ambos habían pedido dictar la falta de mérito", por lo que se afectó "el debido proceso".

La Cámara de Casación anuló este miércoles en un fallo dividido el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros, al considerar que se afectó el "debido proceso" porque en la instancia previa tanto la defensa del expresidente como el Ministerio Público Fiscal habían pedido dictar la "falta de mérito".

La decisión la tomaron los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes resolvieron hacer lugar al pedido de los abogados de quien fuera jefe de Estado entre 2019 y 2023. Para los magistrados, "no existió controversia entre la defensa de Fernández y el Ministerio Público Fiscal ya que ambos habían pedido revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito".

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En lo particular, Borinksy expresó que la confirmación del procesamiento en la etapa previa "implicó resolver en exceso de la pretensión acusatoria y afectó el principio acusatorio, el contradictorio y el debido proceso".

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Cabe resaltar que ante la Cámara Federal porteña -la instancia anterior-, el fiscal José Luis Aguero Iturbe sostuvo que "no existían elementos de prueba suficientes para mantener el procesamiento Alberto Ángel Fernández y solicitó expresamente que se lo revocara y se dictara la falta de mérito respecto del nombrado".

Dicho argumento fue retomado por los jueces, quienes indicaron que el pedido del abogado se dio en sintonía con la defensa del expresidente, por lo que faltó mérito acusatorio. Por otro lado, hicieron referencia al planteo del fiscal Raúl Pleé, quien a diferencia de su colega, cuando el proceso llegó a la Cámara de Casación rechazó las explicaciones del exfuncionario.

Al respecto, la mayoría de los camaristas indicó que dicha intervención "no subsanaba el problema" ya que ese dictamen "no ofreció razones concretas, ajustadas al caso, que justificaran apartarse de la postura fiscal anterior; se apoyó en invocaciones generales al principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal y no alcanzó para sostener la inadmisibilidad ni el rechazo del recurso defensista".

En disidencia votó Gustavo Hornos, quien alegó que el procesamiento de Fernández estaba "suficientemente fundado en derecho y en las constancias de la causa", y señaló que su visión se apoya en la corroboración respecto a "la existencia de un esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales".

De esta forma, Casación ordenó a la Cámara Federal porteña que revisen nuevamente los procedimientos para dictar un nuevo pronunciamiento. En la causa el exmandatario había sido procesado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, con un embargo por $14.634.220.283,68 .

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