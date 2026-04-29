ANMAT prohibió un bótox y un medicamento para bajar de peso: de cuáles se trata

Desde la Anmar advirtieron también que el producto denunciado podría asimilarse a la toxina botulínica y, por lo tanto, no podría ofrecerse en el modo denunciado, debido a que su consumo tiene que estar indicado o administrado por un médico. “Por tratarse de un medicamento sin registro, su uso y comercialización se encuentra prohibido”, advirtieron.

Además, “se desconoce su legitima procedencia y por ello el producto resulta peligroso para la salud de los eventuales consumidores, no pudiendo garantizarse su calidad, seguridad y eficacia”.

Anmat prohibió un medicamento para bajar de peso

Por otro lado, mediante la Disposición 2369/2026, la Anmat prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y presentaciones del producto identificado como: “Lipoless 2,5 mg/ Tirzepatida 2,5 mg/0,6 ml”, hasta tanto cuente con las habilitaciones sanitarias correspondientes.

En este caso, las actuaciones se iniciaron a raíz de las tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud respecto a la comercialización de un medicamento identificado como “Lipoless 2,5 mg/ Tirzepatida 2,5 mg/0,6 ml del laboratorio paraguayo Eticos”, a través de la plataforma Mercado Libre.

Se informó que el medicamento para bajar de peso no solo no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales, sino que su condición de venta es bajo receta, por lo que su venta al público sólo se encuentra autorizada en farmacias, representando un alto riesgo sanitario su expendio fuera de las condiciones previstas.