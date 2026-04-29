En el marco del fin de semana por el Día del Trabajador, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan, dispuso un operativo especial de seguridad con más de 400 efectivos. El despliegue se realizará desde este jueves en puntos estratégicos, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la tranquilidad de vecinos.
Reforzarán los operativos de seguridad por el fin de semana largo
Con un despliegue coordinado en zonas clave y controles viales en toda la provincia, el operativo apunta a reforzar la prevención y sostener una policía cercana a la comunidad.