Reforzarán los operativos de seguridad por el fin de semana largo

La Dirección D3 reforzará el radio céntrico con la presencia del Cuerpo Especial de Vigilancia y el grupo Raptor de bicicletas. Además, en el Parque de Mayo habrá controles con brigada femenina y personal del Comando Urbano, mientras que en el Gran San Juan avanzará el operativo Barrios Seguros.

Por su parte, la Dirección D7 implementará controles viales en los principales accesos y rutas de la provincia. Allí se realizarán test de alcoholemia y se exigirá la documentación obligatoria, como licencia de conducir, seguro y revisión técnica.