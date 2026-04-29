Condenaron al colectivero que atropelló y mató a una jubilada en pleno centro

Producto del impacto, la mujer sufrió graves lesiones y falleció horas después en el Hospital Rawson, lo que dio origen a una causa por homicidio culposo. Durante la audiencia, una de las pruebas clave fue la incorporación de imágenes de cámaras de seguridad, donde se observa a la víctima terminando de cruzar la calzada al momento del impacto.

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El caso avanzó bajo la figura de homicidio culposo, es decir, sin intención de matar pero con responsabilidad por imprudencia en la conducción. Bajo esa calificación, fiscalía y defensa acordaron cerrar el proceso mediante un juicio abreviado.

Sin embargo, la querella —representada por la abogada Sofía Valenzuela— se opuso al acuerdo y pidió que el hecho sea investigado como homicidio simple con dolo eventual, lo que hubiera implicado una pena mucho más grave.

“No se puede avanzar sin discutir pruebas que fueron pasadas por alto”, sostuvo la letrada, quien además cuestionó la falta de valoración de un narcotest positivo y posibles indicios de uso de celular al momento del hecho.

Desde el Ministerio Público Fiscal, en cambio, argumentaron que no se pudo determinar con certeza el estado del conductor al momento del siniestro, ni confirmar que estuviera bajo efectos de sustancias. Por eso, mantuvieron la calificación de homicidio culposo.

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Otro de los puntos que generó tensión en la audiencia fue la mención de antecedentes del conductor. La querella expuso que Figueroa ya había estado involucrado en un hecho vial en 2024, cuando atropelló a un adolescente, causa que fue archivada.

“No es un hecho aislado”, insistió la abogada, al tiempo que cuestionó la decisión de la fiscalía de avanzar con una pena en suspenso.

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La familia de la víctima también expresó su malestar. Durante la audiencia, las hijas de Reina presenciaron las imágenes del hecho y reclamaron una condena más severa.

“No puede ser que alguien mate a una persona y reciba una pena condicional”, manifestaron, visiblemente afectadas.

Tras la homologación del juicio abreviado, la defensa de la familia analiza la posibilidad de apelar el fallo, con el objetivo de revertir la calificación legal y lograr una pena de cumplimiento efectivo. El caso reabre el debate sobre las condenas en hechos viales con resultado fatal y la dificultad de avanzar hacia figuras más graves en la Justicia local.

Mientras tanto, para la familia de Graciela Reina, el proceso deja una sensación de deuda. “Lo único que pedimos es justicia y que esto no le pase a nadie más”, señalaron.