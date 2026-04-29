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Refugios disponibles: cómo acudir y qué ofrecen en plena ola de frío

Con la llegada del frío, en la provincia, se extendió el horario de sus principales refugios. Brindan cama, comida y asistencia integral a personas en situación de vulnerabilidad.

Con la llegada de las bajas temperaturas, el Gobierno de San Juan activó el protocolo de asistencia para personas en situación de vulnerabilidad y extendió el horario de funcionamiento de los principales centros de contención. Desde este martes 28 de abril, los albergues Papa Francisco y Madre Teresa de Calcuta operan de 17 a 9 horas, cubriendo así toda la franja nocturna, la más crítica durante el invierno.

La medida apunta a garantizar resguardo frente al frío y mejorar las condiciones de permanencia para quienes no cuentan con un lugar donde pasar la noche. En ambos espacios, las personas pueden acceder sin necesidad de inscripción previa, de manera voluntaria, con el único requisito de aceptar las normas de convivencia.

La directora de Emergencia y Políticas Alimentarias, Lorena Acosta, detalló que la asistencia es integral. “Las personas acceden a un baño con agua caliente, elementos de higiene personal, una cama con frazadas y acolchado, espacios calefaccionados, ropa de abrigo, calzado en condiciones, además de merienda, cena y desayuno”, explicó.

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Pero el abordaje no se limita a lo básico. Según precisó la funcionaria, cada caso es acompañado por un equipo interdisciplinario que incluye psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales, con seguimiento personalizado. Esto permite, por ejemplo, gestionar turnos médicos o atender problemáticas específicas vinculadas a la salud o la situación social de cada persona.

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Los dos centros activos están ubicados en puntos estratégicos del Gran San Juan. El refugio Madre Teresa de Calcuta funciona en Avenida Córdoba 150 Este, mientras que el Papa Francisco está en la intersección de General Paz y Estados Unidos, en el ex edificio de Urgencias del Hospital Rawson.

Cada uno tiene capacidad para albergar a unas 40 personas, aunque las autoridades ya previeron la posibilidad de ampliar los cupos ante una eventual ola polar. Para eso, cuentan con camas y colchones adicionales listos para ser utilizados en caso de emergencia.

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Previo al inicio de la temporada invernal, ambos espacios fueron acondicionados. En el centro Papa Francisco se realizaron trabajos de mantenimiento general, reparación de techos, pintura, renovación de baños, instalación de termotanques y mejoras en la red de gas. También se colocaron nuevos calefactores en sectores clave.

En el refugio Madre Teresa de Calcuta, en tanto, avanzan tareas de pintura, refacción de paredes y mejoras en los sistemas de calefacción y electricidad. Además, se renovaron 80 colchones y frazadas para garantizar mejores condiciones de descanso.

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Los refugios están destinados a varones de entre 18 y 59 años. Quienes ingresan deben comprometerse a respetar normas básicas de convivencia, higiene personal y mantenimiento del espacio, como tender la cama o limpiar los utensilios utilizados.

También se promueve la participación activa en el proceso de acompañamiento, con el objetivo de trabajar no solo en la contención inmediata, sino también en posibles salidas a situaciones de mayor estabilidad.

En un contexto económico complejo y con temperaturas en descenso, estos espacios se consolidan como una red clave de asistencia, donde no solo se ofrece abrigo, sino también contención y seguimiento para quienes más lo necesitan.

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