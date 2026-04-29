La contundente reacción de Rada tras la polémica por un chiste de Mario Pergolini

"Quiero pedir disculpas. Fue un chiste muy desafortunado, sin lugar a dudas. No puedo justificar lo que sucedió, se nos pasó y a veces se nos pasa", expresó el humorista, visiblemente serio. Además, contó que junto a su compañera hablaron con Pergolini sobre la repercusión del tema y reconoció: "En lo personal, me arrepiento mucho porque lo sentí ya desde el vamos, en la reunión de producción. Ahí dije 'esto no está bien' pero bueno... por supuesto no avalo nada de todo lo que pasó".

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Rada también hizo foco en su rol dentro del programa y dejó en claro que tiene margen para opinar sobre los contenidos. "Siempre que leemos los guiones podemos hacer aporte. Por eso pido disculpas porque además soy hijo de una mujer, novio de una mujer y padre de una hija con la que estuve hablando mucho", señaló, marcando su postura frente a lo sucedido.

Más tarde, tras la aparición de Botto en televisión, volvió a disculparse a través de sus redes con un mensaje directo. "Muchos estarán diciendo que este gil pide disculpas por el bardeo. Sí, porque uno recula y piensa cuando lo abuchean. Uno frena, se pregunta que pasó, entiende y no repite", sostuvo en un video, donde también valoró el rechazo del público. "Legitimo el enojo. No está bueno que suceda esto, no se puede hacer un chiste con algo tan heavy. Pido perdón de vuelta", concluyó.