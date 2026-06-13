San Martín busca dar el golpe en Jujuy y volver a prenderse arriba

Gimnasia de Jujuy acumula 27 unidades y se mantiene en la pelea por los primeros lugares de la tabla. Si bien viene de sufrir una derrota ante Atlanta que le costó el liderazgo de la zona, el equipo dirigido por Hernán Pellerano buscará recuperarse ante su público luego de varias fechas jugando fuera de casa.

En cuanto al equipo sanjuanino, el entrenador deberá realizar al menos una modificación obligada. Nicolás Aguilera quedó descartado por molestias físicas y todo indica que Mauro Osores ocupará su lugar en la defensa.

La buena noticia para el cuerpo técnico pasa por el regreso de Diego Mercado, quien dejó atrás una tendinitis que lo mantuvo varias semanas fuera de las canchas y volvió a integrar la lista de convocados.

Por el lado del Lobo jujeño, también existen algunas dudas debido a suspensiones y problemas físicos que afectaron a varios futbolistas habituales en la formación titular.

Con necesidades distintas pero objetivos similares, ambos equipos protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Gimnasia intentará recuperar terreno en la lucha por la punta, mientras que San Martín buscará conseguir un triunfo de peso fuera de casa para acercarse nuevamente a la zona de protagonismo.

Probables formaciones

San Martín: Matías Borgogno; Alejandro Molina, Rodrigo Cáseres, Agustín Sienra, Leonel Álvarez; Nicolás Pelaitay, Santiago López García, Sebastián Jaurena, Maximiliano Casa; Tomás Fernández y Federico González.

Gimnasia de Jujuy: Alan Sosa; Diego López, Guillermo Cosaro, Facundo Rizzi, Emiliano Endrizzi; Jorge Juárez, Hugo Soria, Axel Abet; Francisco Molina, Mauro Albertengo y Cristian Menéndez.

Datos del partido

Hora: 20:00

20:00 Estadio: 23 de Agosto

23 de Agosto Árbitro: Fabrizio Llobet

Fabrizio Llobet Asistentes: Iván Núñez y Manuel Sánchez

Cómo verlo

El encuentro contará con transmisión en vivo a través de la plataforma LPF Play.