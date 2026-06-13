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San Martín busca dar el golpe en Jujuy y volver a prenderse arriba

El Verdinegro visita este sábado a Gimnasia de Jujuy desde las 20 en el estadio 23 de Agosto. Necesita sumar para acercarse a la zona de Reducido ante uno de los equipos más fuertes de la Primera Nacional.

Luego de una semana atravesada por la suspensión del encuentro frente a Nueva Chicago, San Martín vuelve a enfocarse en el fútbol y afrontará este sábado una de las pruebas más exigentes de la temporada. Desde las 20, el Verdinegro visitará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio 23 de Agosto, por una nueva fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El conjunto sanjuanino llega con la necesidad de seguir sumando para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación. Aunque todavía permanece pendiente la resolución del partido ante Nueva Chicago, interrumpido en el entretiempo tras la agresión sufrida por el arquero visitante Facundo Masuero, el plantel dejó atrás esa situación y puso toda su atención en el compromiso que tendrá en territorio jujeño.

Con 20 puntos, San Martín necesita una victoria que le permita acercarse a los equipos que ocupan los puestos de Reducido. La tarea no será sencilla, ya que enfrente tendrá a uno de los protagonistas del campeonato.

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Gimnasia de Jujuy acumula 27 unidades y se mantiene en la pelea por los primeros lugares de la tabla. Si bien viene de sufrir una derrota ante Atlanta que le costó el liderazgo de la zona, el equipo dirigido por Hernán Pellerano buscará recuperarse ante su público luego de varias fechas jugando fuera de casa.

En cuanto al equipo sanjuanino, el entrenador deberá realizar al menos una modificación obligada. Nicolás Aguilera quedó descartado por molestias físicas y todo indica que Mauro Osores ocupará su lugar en la defensa.

La buena noticia para el cuerpo técnico pasa por el regreso de Diego Mercado, quien dejó atrás una tendinitis que lo mantuvo varias semanas fuera de las canchas y volvió a integrar la lista de convocados.

Por el lado del Lobo jujeño, también existen algunas dudas debido a suspensiones y problemas físicos que afectaron a varios futbolistas habituales en la formación titular.

Con necesidades distintas pero objetivos similares, ambos equipos protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Gimnasia intentará recuperar terreno en la lucha por la punta, mientras que San Martín buscará conseguir un triunfo de peso fuera de casa para acercarse nuevamente a la zona de protagonismo.

Probables formaciones

San Martín: Matías Borgogno; Alejandro Molina, Rodrigo Cáseres, Agustín Sienra, Leonel Álvarez; Nicolás Pelaitay, Santiago López García, Sebastián Jaurena, Maximiliano Casa; Tomás Fernández y Federico González.

Gimnasia de Jujuy: Alan Sosa; Diego López, Guillermo Cosaro, Facundo Rizzi, Emiliano Endrizzi; Jorge Juárez, Hugo Soria, Axel Abet; Francisco Molina, Mauro Albertengo y Cristian Menéndez.

Datos del partido

  • Hora: 20:00
  • Estadio: 23 de Agosto
  • Árbitro: Fabrizio Llobet
  • Asistentes: Iván Núñez y Manuel Sánchez

Cómo verlo

El encuentro contará con transmisión en vivo a través de la plataforma LPF Play.

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