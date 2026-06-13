Trump anunció un inminente acuerdo con Irán y prevé firmarlo este domingo

Un acuerdo con impacto regional

La eventual apertura total del estrecho de Ormuz aparece como uno de los puntos más relevantes del entendimiento. Se trata de una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta para el transporte de petróleo y gas, por donde circula una parte significativa del comercio energético mundial.

Trump sostuvo que el nuevo acuerdo representa una ruptura con el pacto nuclear alcanzado durante la administración de Barack Obama en 2015, al que volvió a cuestionar duramente. Según el presidente republicano, el nuevo establecerá barreras mucho más estrictas para evitar que Teherán pueda desarrollar o adquirir armamento nuclear.

Además, remarcó que el entendimiento no incluirá transferencias económicas a Irán, una diferencia que consideró central respecto del acuerdo impulsado por Obama.

Trump también adelantó que Washington prevé intervenir en el futuro para retirar y destruir el uranio enriquecido iraní almacenado en instalaciones protegidas. Según explicó, esa operación se realizaría cuando la situación regional esté estabilizada y tendría como objetivo eliminar cualquier riesgo vinculado al desarrollo de armas nucleares.

El mandatario agregó que espera construir una relación de cooperación con Irán y otros países de Oriente Medio, aunque advirtió que Estados Unidos mantiene alternativas militares si fracasan los esfuerzos diplomáticos

Mediación internacional y diferencias sobre la fecha

El Gobierno de Pakistán, principal mediador de las negociaciones, confirmó que existe la intención de firmar un acuerdo preliminar de manera digital durante el domingo.

La información fue respaldada por conversaciones entre autoridades paquistaníes y saudíes, que destacaron que las negociaciones atraviesan su etapa final y podrían contribuir a una mayor estabilidad en Oriente Medio.

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Sin embargo, desde Teherán surgieron señales de cautela. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, negó que la firma esté prevista para este domingo y sostuvo que todavía no existe una fecha definitiva.

El funcionario explicó que el memorando de entendimiento continúa bajo análisis y que podría cerrarse en los próximos días, aunque aclaró que el texto actual está enfocado principalmente en consolidar el fin de la guerra y no en resolver la cuestión nuclear.

De acuerdo con versiones publicadas por medios estadounidenses, representantes de ambos países mantendrán una reunión virtual este domingo con la participación de mediadores de Pakistán y Qatar.

El entendimiento sería el resultado de casi tres meses de negociaciones diplomáticas impulsadas tras el conflicto que enfrentó a Irán con Israel y Estados Unidos. Entre otros puntos, el documento buscaría extender durante 60 días el alto el fuego vigente desde abril y crear las condiciones para futuras conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Mientras Washington se muestra optimista sobre una firma inminente, desde Teherán mantienen la prudencia y evitan confirmar que el acuerdo pueda concretarse este fin de semana.