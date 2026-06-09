Avanza la desregulación: el Gobierno eliminó normas de Ahora 12 y Precios Cuidados

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Además, quedaron sin efecto 30 disposiciones relacionadas con los programas Ahora 12 y Cuota Simple, junto con una normativa complementaria de Precios Cuidados. Según explicó el Gobierno, estas iniciativas ya no estaban operativas y su permanencia generaba complejidad administrativa sin efectos concretos.

La reforma también eliminó regulaciones que obligaban a los establecimientos de educación privada a informar con anticipación los aumentos de sus aranceles para obtener autorización estatal. Desde el Ejecutivo sostuvieron que ese mecanismo limitaba la capacidad de adaptación de las instituciones frente a los cambios de costos.

Por otra parte, se derogó una normativa destinada a la atención de reclamos de adolescentes consumidores, al considerar que duplicaba funciones ya contempladas en otros canales oficiales.

Desde el Ministerio de Economía indicaron que las medidas forman parte del proceso de modernización administrativa impulsado por la gestión nacional y destacaron que, desde diciembre de 2023, ya fueron eliminadas 240 normas vinculadas al área de Industria, Comercio y PyMEs.