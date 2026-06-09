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Avanza la desregulación: el Gobierno eliminó normas de Ahora 12 y Precios Cuidados

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial. Incluye regulaciones vinculadas a Ahora 12, Cuota Simple, Precios Cuidados, el FETA y controles sobre aranceles de colegios privados.

El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de su proceso de desregulación económica y derogó 58 normas relacionadas con el comercio interior, entre ellas regulaciones vinculadas a programas como Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, que ya no se encontraban vigentes.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, publicadas este martes en el Boletín Oficial. Desde la administración nacional señalaron que la medida busca simplificar el marco regulatorio, eliminar disposiciones sin aplicación práctica y reducir la superposición normativa.

Entre las principales derogaciones aparecen 22 normas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), fideicomiso que ya había sido dado de baja y se encuentra en proceso de liquidación.

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Además, quedaron sin efecto 30 disposiciones relacionadas con los programas Ahora 12 y Cuota Simple, junto con una normativa complementaria de Precios Cuidados. Según explicó el Gobierno, estas iniciativas ya no estaban operativas y su permanencia generaba complejidad administrativa sin efectos concretos.

La reforma también eliminó regulaciones que obligaban a los establecimientos de educación privada a informar con anticipación los aumentos de sus aranceles para obtener autorización estatal. Desde el Ejecutivo sostuvieron que ese mecanismo limitaba la capacidad de adaptación de las instituciones frente a los cambios de costos.

Por otra parte, se derogó una normativa destinada a la atención de reclamos de adolescentes consumidores, al considerar que duplicaba funciones ya contempladas en otros canales oficiales.

Desde el Ministerio de Economía indicaron que las medidas forman parte del proceso de modernización administrativa impulsado por la gestión nacional y destacaron que, desde diciembre de 2023, ya fueron eliminadas 240 normas vinculadas al área de Industria, Comercio y PyMEs.

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