Con el objetivo de informar a quienes planifican viajar al Mundial de Futbol 2026, El Ministerio de Gobierno dio a conocer recomendaciones generales y específicas desarrolladas por la Dirección de Argentinos en el Exterior y la Dirección General de Asuntos Consulares. Las guías Incluyen información sobre documentación, requisitos migratorios, estadía y acceso a estadios en Estados Unidos, México y Canadá.
Ministerio de Gobierno dio recomendaciones para viajar a los paises del Mundial 2026
Las guías Incluyen información sobre documentación, requisitos migratorios, estadía y acceso a estadios en Estados Unidos, México y Canadá.