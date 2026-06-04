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Ministerio de Gobierno dio recomendaciones para viajar a los paises del Mundial 2026

Las guías Incluyen información sobre documentación, requisitos migratorios, estadía y acceso a estadios en Estados Unidos, México y Canadá.

Con el objetivo de informar a quienes planifican viajar al Mundial de Futbol 2026, El Ministerio de Gobierno dio a conocer recomendaciones generales y específicas desarrolladas por la Dirección de Argentinos en el Exterior y la Dirección General de Asuntos Consulares. Las guías Incluyen información sobre documentación, requisitos migratorios, estadía y acceso a estadios en Estados Unidos, México y Canadá.

Desde Cancillería señalaron que las guías serán actualizadas de manera permanente con nueva información vinculada al evento deportivo internacional.

Entre las recomendaciones generales, se solicita verificar la vigencia del pasaporte antes de viajar. También se aconseja contar con la documentación migratoria correspondiente y gestionar visas o autorizaciones electrónicas con anticipación.

Para ingresar a Estados Unidos, los viajeros argentinos deberán contar con pasaporte vigente, visa estadounidense y documentación que respalde el motivo y duración del viaje. Además, se recomienda disponer de seguro médico y comprobantes económicos.

En el caso de Canadá, las autoridades exigen visa de turista o autorización electrónica de viaje (eTA), dependiendo del tipo de ingreso y la situación migratoria del viajero.

Para ingresar a México, se requiere pasaporte vigente, pasaje de regreso, reserva de alojamiento o carta de invitación y acreditación de solvencia económica para la estadía.

Las guías también contienen recomendaciones sobre seguridad, movilidad, acceso a estadios y cumplimiento de las normativas locales en cada sede mundialista.

El material completo puede consultarse en el sitio oficial de Cancillería Argentina.

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