Ministerio de Gobierno dio recomendaciones para viajar a los paises del Mundial 2026

Para ingresar a Estados Unidos, los viajeros argentinos deberán contar con pasaporte vigente, visa estadounidense y documentación que respalde el motivo y duración del viaje. Además, se recomienda disponer de seguro médico y comprobantes económicos.

En el caso de Canadá, las autoridades exigen visa de turista o autorización electrónica de viaje (eTA), dependiendo del tipo de ingreso y la situación migratoria del viajero.

Para ingresar a México, se requiere pasaporte vigente, pasaje de regreso, reserva de alojamiento o carta de invitación y acreditación de solvencia económica para la estadía.

Las guías también contienen recomendaciones sobre seguridad, movilidad, acceso a estadios y cumplimiento de las normativas locales en cada sede mundialista.

El material completo puede consultarse en el sitio oficial de Cancillería Argentina.