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Detuvieron al campeón de boxeo "Pac Man" Fernández por un violento ataque armado

Lo acusan de liderar el ataque con armas de fuego para recuperar objetos robados. En el hecho, manosearon a una mujer y le robaron el celular.

Un grave y violento episodio policial sacude al deporte sanjuanino. Ezequiel “Pac Man” Fernández, el reconocido boxeador local que recientemente se coronó campeón mundial, fue detenido en las últimas horas acusado de encabezar un violento ataque con armas de fuego contra una familia en el departamento Chimbas.

De acuerdo con la información oficial de la UFI Genérica, el conflicto se originó cuando Fernández, junto a tres acompañantes, decidió intentar hacer “justicia por mano propia”. El grupo se dirigió a una vivienda con el objetivo de exigir la devolución de una serie de efectos personales que, presuntamente, les habían robado con anterioridad. Sin mediar palabra, se presentaron en el lugar portando armas de fuego para intimidar a los moradores.

La situación escaló a un nivel de extrema violencia cuando una de las mujeres de la casa comenzó a filmar la agresión con su teléfono celular. Al percatarse, uno de los atacantes le arrebató el dispositivo por la fuerza y, según consta en la denuncia, aprovechó el estado de indefensión de la víctima para realizarle tocamientos en sus partes íntimas.

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Cuatro detenidos y el arma secuestrada

Por el hecho fueron aprehendidas cuatro personas. Entre los mayores de edad figuran el campeón mundial Ezequiel “Pac Man” Fernández y su hermano, Ángel Bernardo Fernández. Junto a ellos actuaron dos menores de edad que quedaron a disposición del juez Toro, titular del Juzgado de Menores.

Debido a la peligrosidad de los acusados, los allanamientos requirieron el apoyo táctico del Grupo GERAS, bajo las directivas de la fiscal coordinadora Daniela Pringles, la ayudante fiscal Paula Amarfil y el auxiliar Rodrigo Herrera.

El dato más comprometedor para el deportista surgió durante el registro de su vivienda: los uniformados encontraron y secuestraron el arma de fuego utilizada en el ataque. Además, los testimonios complican directamente al "Pac Man", señalándolo como el sujeto que portaba dicha arma al momento de proferir las amenazas.

De la cima del mundo al escándalo judicial

Este oscuro episodio marca un quiebre para la imagen pública del pugilista sanjuanino. Hace apenas unos meses, en diciembre de 2025, Ezequiel “Pac Man” Fernández había tocado la cima de su carrera profesional al consagrarse campeón del Título Mundial Gold de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría peso wélter, tras superar por puntos al venezolano Rodrigo Caraballo. Hoy, permanece alojado en una sede policial a la espera de la audiencia de formalización de la causa.

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