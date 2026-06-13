Detuvieron al campeón de boxeo "Pac Man" Fernández por un violento ataque armado

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Cuatro detenidos y el arma secuestrada

Por el hecho fueron aprehendidas cuatro personas. Entre los mayores de edad figuran el campeón mundial Ezequiel “Pac Man” Fernández y su hermano, Ángel Bernardo Fernández. Junto a ellos actuaron dos menores de edad que quedaron a disposición del juez Toro, titular del Juzgado de Menores.

Debido a la peligrosidad de los acusados, los allanamientos requirieron el apoyo táctico del Grupo GERAS, bajo las directivas de la fiscal coordinadora Daniela Pringles, la ayudante fiscal Paula Amarfil y el auxiliar Rodrigo Herrera.

El dato más comprometedor para el deportista surgió durante el registro de su vivienda: los uniformados encontraron y secuestraron el arma de fuego utilizada en el ataque. Además, los testimonios complican directamente al "Pac Man", señalándolo como el sujeto que portaba dicha arma al momento de proferir las amenazas.

De la cima del mundo al escándalo judicial

Este oscuro episodio marca un quiebre para la imagen pública del pugilista sanjuanino. Hace apenas unos meses, en diciembre de 2025, Ezequiel “Pac Man” Fernández había tocado la cima de su carrera profesional al consagrarse campeón del Título Mundial Gold de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría peso wélter, tras superar por puntos al venezolano Rodrigo Caraballo. Hoy, permanece alojado en una sede policial a la espera de la audiencia de formalización de la causa.