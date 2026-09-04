Durante la audiencia de formalización realizada este viernes, la Justicia dictó un año de investigación penal preparatoria en el marco de la causa por el trágico siniestro vial que provocó la muerte de Brisa Gallardo (20). La imputación provisoria contra el conductor es por homicidio culposo.
Debate por la prioridad de paso en la audiencia por la muerte de Brisa Gallardo
Este viernes se realizó la audiencia de Formalización. El debate estuvo en la prioridad de paso. El acusado estará libre hasta que finalice la investigación del hecho.