Debate por la prioridad de paso en la audiencia por la muerte de Brisa Gallardo

Durante el debate procesal, la defensa del acusado realizó un planteo formal de inconstitucionalidad sobre el decreto reglamentario provincial que establece que las avenidas cuentan con prioridad de paso.

En contraposición, desde el Ministerio Público Fiscal se sostuvo la vigencia de la prioridad de circulación que asistía a la víctima, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta en dirección oeste-este por avenida Ignacio de la Roza, mientras que el rodado mayor circulaba por calle Catamarca.

En tanto, hasta que se complete el tiempo de investigación el acusado estará en libertad y deberá presentarse en la comisaría más cercana a su domicilio y no podrá salir del país.

El choque ocurrió el pasado 21 de agosto, en el cruce de avenida Ignacio de la Roza y calle Catamarca.

En el video, difundido durante la audiencia se puede ver como fue la mecánica del choque en el que la joven de 20 años gravemente herida. Hecho que luego provocó su muerte.