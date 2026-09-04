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Debate por la prioridad de paso en la audiencia por la muerte de Brisa Gallardo

Este viernes se realizó la audiencia de Formalización. El debate estuvo en la prioridad de paso. El acusado estará libre hasta que finalice la investigación del hecho.

Durante la audiencia de formalización realizada este viernes, la Justicia dictó un año de investigación penal preparatoria en el marco de la causa por el trágico siniestro vial que provocó la muerte de Brisa Gallardo (20). La imputación provisoria contra el conductor es por homicidio culposo.

El eje central de la jornada judicial, estuvo marcado por un intenso debate técnico acerca de la normativa vigente sobre la prioridad de paso en las arterias principales de la provincia.

Murió una joven que había sido atropellada por una camioneta en pleno centro

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Durante el debate procesal, la defensa del acusado realizó un planteo formal de inconstitucionalidad sobre el decreto reglamentario provincial que establece que las avenidas cuentan con prioridad de paso.

En contraposición, desde el Ministerio Público Fiscal se sostuvo la vigencia de la prioridad de circulación que asistía a la víctima, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta en dirección oeste-este por avenida Ignacio de la Roza, mientras que el rodado mayor circulaba por calle Catamarca.

En tanto, hasta que se complete el tiempo de investigación el acusado estará en libertad y deberá presentarse en la comisaría más cercana a su domicilio y no podrá salir del país.

El choque ocurrió el pasado 21 de agosto, en el cruce de avenida Ignacio de la Roza y calle Catamarca.

En el video, difundido durante la audiencia se puede ver como fue la mecánica del choque en el que la joven de 20 años gravemente herida. Hecho que luego provocó su muerte.

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