La prioridad de paso, el punto que puede marcar el rumbo de la causa Brisa Gallardo

La jueza de garantías Verónica Chicón ya había rechazado el planteo durante una instancia anterior, luego de escuchar la oposición del fiscal Iván Grassi. La fiscalía sostuvo que la Provincia tiene facultades para regular la circulación en su territorio. La querella también defendió la validez de la norma provincial y pidió que se le prohíba conducir al imputado mientras avanza el proceso.

Blejman tendrá que analizar si el decreto provincial puede aplicarse junto con la legislación nacional o si existe una contradicción que impide utilizarlo en el caso. La decisión definirá si se mantiene el criterio de la jueza Chicón o si se hace lugar al planteo de la defensa.

El debate no se limita a una discusión técnica. La interpretación de la prioridad de paso es relevante para la causa porque el siniestro ocurrió en el cruce de avenida Ignacio de la Roza y calle Catamarca, en Capital. Gallardo, de 23 años, circulaba en una motocicleta cuando se produjo la colisión con el Peugeot 3008 conducido por Argüello Medawar, imputado por homicidio culposo.

El artículo 41 de la Ley Nacional de Tránsito establece que, en las encrucijadas, se debe ceder el paso a quien circula desde la derecha. Esa prioridad es considerada absoluta por la norma, aunque contempla excepciones, entre ellas la señalización específica en contrario.

El artículo no establece una preferencia general para las avenidas por el solo hecho de serlo.

En San Juan, en cambio, el Decreto Reglamentario Provincial 250-R establece la prioridad para quienes circulan por avenidas frente a quienes pretenden cruzarlas desde una calle transversal.

La defensa sostiene que esa diferencia no puede establecerse mediante un decreto provincial frente a una ley nacional a la que adhirió la Provincia.

La postura contraria plantea que las autoridades provinciales pueden establecer reglas específicas para ordenar el tránsito local. Esa diferencia de interpretación es la que deberá examinar el juez de Impugnación.

La discusión lleva años en el ámbito judicial sanjuanino y volvió a tomar relevancia con el caso de Gallardo. Una vez que Blejman dicte su resolución, las partes podrán evaluar los pasos procesales que correspondan, incluida la posibilidad de recurrir ante una instancia superior, según los alcances de la decisión.