El dólar oficial volvió a subir ¿Cuánto cerró en San Juan?

En una jornada con "buen volumen negociado, la moneda estadounidense operó nuevamente con tono demandado y firme y con una evolución acotada por la presencia oficial en el desarrollo de las operaciones", detalló el operador Gustavo Quintana.

En paralelo, los dólares financieros también cotizaron al alza y reflejan las crecientes expectativas de devaluación de los operadores. El contado con liquidación (CCL) opera arriba de $1.570. Así, la brecha con el tipo de cambio mayorista se mantiene en torno al 10%.