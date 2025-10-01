"
El dólar oficial volvió a subir ¿Cuánto cerró en San Juan?

En San Juan a la venta se ofreció $1500 y para la compra $1400.

Bajo un contexto de alta tensión financiera, camino a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el dólar oficial volvió a subir fuerte este miércoles, pese a nuevas ventas del Banco Central (BCRA), a cuenta y orden del Tesoro, estimadas en el mercado por encima de los u$s200 millones, que buscaron contener el avance de una demanda por cobertura muy firme. En efecto, el tipo de cambio minorista escaló $50 a $1.450 en el Banco Nación y en otras entidades se vendió a $1.470. En tanto, en San Juan a la venta se ofreció $1500 y para la compra $1400.

En una jornada con "buen volumen negociado, la moneda estadounidense operó nuevamente con tono demandado y firme y con una evolución acotada por la presencia oficial en el desarrollo de las operaciones", detalló el operador Gustavo Quintana.

En paralelo, los dólares financieros también cotizaron al alza y reflejan las crecientes expectativas de devaluación de los operadores. El contado con liquidación (CCL) opera arriba de $1.570. Así, la brecha con el tipo de cambio mayorista se mantiene en torno al 10%.

