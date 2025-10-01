Bajo un contexto de alta tensión financiera, camino a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el dólar oficial volvió a subir fuerte este miércoles, pese a nuevas ventas del Banco Central (BCRA), a cuenta y orden del Tesoro, estimadas en el mercado por encima de los u$s200 millones, que buscaron contener el avance de una demanda por cobertura muy firme. En efecto, el tipo de cambio minorista escaló $50 a $1.450 en el Banco Nación y en otras entidades se vendió a $1.470. En tanto, en San Juan a la venta se ofreció $1500 y para la compra $1400.
San Juan 8 > San Juan > San Juan
El dólar oficial volvió a subir ¿Cuánto cerró en San Juan?
En San Juan a la venta se ofreció $1500 y para la compra $1400.