Colecta de sangre en el Parque de Mayo: una oportunidad para salvar hasta tres vidas

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de San Juan, se enmarca en las actividades por el Día Mundial del Donante de Sangre (conmemorado cada 14 de junio en honor al científico Karl Landsteiner, descubridor de los grupos sanguíneos). El objetivo central de trasladar el operativo al parque es reforzar las reservas provinciales y garantizar el stock necesario para cirugías, tratamientos oncológicos y emergencias en los hospitales públicos de San Juan.

Además de la extracción, el equipo de profesionales del IPHEM ofrecerá consejerías abiertas para despejar dudas frecuentes y derribar mitos comunes en la sociedad, recordando que el procedimiento es totalmente seguro, se realiza bajo estrictos protocolos sanitarios y utilizando materiales estériles de un único uso, eliminando cualquier riesgo de contraer enfermedades. Como incentivo y agradecimiento al gesto solidario, también se realizarán sorteos entre los asistentes que se sumen a donar.