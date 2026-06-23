Bajo la premisa de que la sangre no puede fabricarse y que una sola donación puede salvar hasta tres vidas, el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) organizará una nueva colecta voluntaria de sangre en un escenario clave de esparcimiento local. La actividad se desarrollará el próximo domingo 28 de junio, de 15:00 a 19:00 horas, en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo, en el departamento Capital.
Colecta de sangre en el Parque de Mayo: una oportunidad para salvar hasta tres vidas
En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, el IPHEM trasladará sus equipos al Paseo de las Palmeras el domingo 28 de junio.