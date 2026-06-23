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Colecta de sangre en el Parque de Mayo: una oportunidad para salvar hasta tres vidas

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, el IPHEM trasladará sus equipos al Paseo de las Palmeras el domingo 28 de junio.

Bajo la premisa de que la sangre no puede fabricarse y que una sola donación puede salvar hasta tres vidas, el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) organizará una nueva colecta voluntaria de sangre en un escenario clave de esparcimiento local. La actividad se desarrollará el próximo domingo 28 de junio, de 15:00 a 19:00 horas, en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo, en el departamento Capital.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de San Juan, se enmarca en las actividades por el Día Mundial del Donante de Sangre (conmemorado cada 14 de junio en honor al científico Karl Landsteiner, descubridor de los grupos sanguíneos). El objetivo central de trasladar el operativo al parque es reforzar las reservas provinciales y garantizar el stock necesario para cirugías, tratamientos oncológicos y emergencias en los hospitales públicos de San Juan.

Además de la extracción, el equipo de profesionales del IPHEM ofrecerá consejerías abiertas para despejar dudas frecuentes y derribar mitos comunes en la sociedad, recordando que el procedimiento es totalmente seguro, se realiza bajo estrictos protocolos sanitarios y utilizando materiales estériles de un único uso, eliminando cualquier riesgo de contraer enfermedades. Como incentivo y agradecimiento al gesto solidario, también se realizarán sorteos entre los asistentes que se sumen a donar.

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Los requisitos esenciales para poder donar:

Las personas interesadas en participar de la colecta en el Parque de Mayo deberán cumplir con las siguientes condiciones básicas:

  • Presentar DNI u otro documento que acredite la identidad.

  • Tener entre 18 y 65 años de edad.

  • Pesar más de 50 kilos.

  • No presentar síntomas de resfrío ni malestar general.

  • Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos (preferentemente evitar los lácteos).

  • Haber dejado pasar 12 meses desde la realización de tatuajes, piercings, acupuntura, o tratamientos estéticos como bótox y plasma rico en plaquetas.

  • Esperar un mínimo de 6 meses en caso de haberse sometido a una cirugía.

Quienes no puedan asistir el domingo pero deseen colaborar de manera periódica, pueden acercarse habitualmente a la sede del IPHEM en calle Rivadavia 728 (Este), Capital. Para consultas sobre el cronograma mensual de colectas en los distintos departamentos, el instituto tiene habilitado el teléfono 4223571.

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