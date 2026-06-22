Fotos: familias enteras festejaron en la Plaza 25 de Mayo la clasificación argentina

Chicos con la camiseta albiceleste, padres con sus hijos en brazos, hermanos cantando juntos, abuelos sonriendo desde las veredas: la postal fue, ante todo, una fiesta de familia.

El frío de la tarde quedó en segundo plano.

El calor lo puso la gente: bocinazos que no paraban, banderas argentinas flameando en cada esquina, cánticos que se repetían de boca en boca y una alegría compartida que unió a varias generaciones en un mismo festejo.

No hizo falta organizar nada: la alegría salió sola a la calle.

Parte de ese festejo tuvo un protagonista extra: la pantalla gigante instalada por Radio Colón, que transmitió la señal de Canal 8 para que muchos sanjuaninos pudieran seguir el partido juntos, al aire libre, en pleno centro de la ciudad.

Antes del pitazo final, esa pantalla ya había reunido a decenas de personas que prefirieron vivir el partido en comunidad antes que frente a una televisión en sus casas. Cuando llegó el gol y después la clasificación, la pantalla se convirtió en el punto de encuentro perfecto para que el festejo arrancara ahí mismo, sin esperar a llegar a ningún otro lado.

Entre abrazos, banderas y la alegría de ver a Messi una vez más como protagonista, San Juan demostró que el fútbol, cuando se trata de la Selección, sigue siendo ese pretexto perfecto para que las familias se encuentren en la calle y celebren juntas, sin que el frío ni la siesta puedan competir con las ganas de festejar.