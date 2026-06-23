El Gobierno distinguió alianzas público-privadas que trabajan por la educación

Durante el encuentro se destacó que la educación es una de las principales prioridades de la gestión provincial desde 2023, con una decisión política enfocada en mejorar los aprendizajes y generar oportunidades para los estudiantes.

En este marco, el gobernador Marcelo Orrego señaló que la educación representa uno de los pilares fundamentales para el futuro de San Juan y resaltó la importancia de construir políticas públicas con la participación de toda la comunidad.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), una organización que desde 1995 promueve la inversión social privada y el trabajo colectivo para fortalecer políticas públicas. A través de proyectos colaborativos con enfoque territorial, impulsa acciones como la política “Comprendo y Aprendo”, cuyo objetivo es que todos los niños finalicen el primer ciclo escolar con las herramientas necesarias para leer y escribir correctamente.

Entre las instituciones y empresas reconocidas con el sello se encuentran Fundación Natura, IRSA, Perez Companc, Glencore Pachón, Minas Argentinas S.A., entre otras organizaciones que forman parte de esta alianza educativa.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la alfabetización es una inversión estratégica y que los cambios profundos en educación requieren voluntad política, conocimiento pedagógico y compromiso colectivo.

El acto de entrega del sello simbolizó el reconocimiento al esfuerzo compartido y la invitación a que más empresas, organizaciones y sectores de la sociedad se sumen a la construcción de una educación más inclusiva, justa y transformadora para todos los sanjuaninos.