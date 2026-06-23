En el ámbito científico se conoce desde hace tiempo que la curcumina, el polifenol que otorga el color amarillento característico a la especia Curcuma longa, tiene potentes propiedades antioxidantes y protectoras. Desde ese punto de partida, científicos de la UBA se propusieron probar si al llegar al cerebro la cúrcuma puede afectar la forma en que se forman los recuerdos, y los resultados de los primeros experimentos fueron sorprendentes, mostrando una mejor formación de memorias, tanto en la fase de consolidación, cuando el recuerdo se graba por primera vez, como en la de reconsolidación, cuando el cerebro actualiza una memoria ya existente al volver a evocarla.
Hallan en la cúrcuma propiedades contra el deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas
Un equipo científico de la Universidad de Buenos Aires logró encapsular a la curcumina dentro de nanopartículas más pequeñas que un glóbulo rojo, para lograr que llegue de forma efectiva a donde se necesita.