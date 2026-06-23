Hallan en la cúrcuma propiedades contra el deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas

“Lo primero que hay que destacar es que este es un proyecto de investigación básica, donde la generación de conocimiento es fundamental. Es una etapa muy preliminar pero pareciera, en primera instancia, que tenemos una facilitación de los procesos de consolidación y reconsolidación de la memoria. Y eso es clave", explicó Mariano Boccia, profesor e investigador del Laboratorio de Neurofarmacología de los Procesos de Memoria, ambos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y agregó "La eficacia de un medicamento no depende únicamente del principio activo, sino también de la tecnología farmacéutica, porque es lo que en última instancia vehiculiza al activo para que llegue en cantidad suficiente al sitio donde debe actuar y lograr el efecto farmacológico deseado", señaló Mariano Boccia.

De esta manera el equipo del Laboratorio de Nanomedicinas del Instituto de Tecnología Farmacéutica y Biofarmacia dirigido por Diego Chiappeta recurrió a la nanotecnología para crear unos transportes microscópicos capaces de resguardar y guiar al compuesto