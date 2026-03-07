El 50% de los bomberos en Pocito son mujeres: un ejemplo que rompe esquemas

"En este cuartel tengo todas mujeres fuertes. Las mujeres hoy se suben al camión y forman parte de este grupo de emergencia que sale a sofocar incendios", afirmó Dolly.

Para ella, la vocación fue puesta a prueba recientemente en un incendio de gran magnitud en calle 14, donde debió actuar como chofer mientras el fuego amenazaba su propia vivienda. "Estaba a metros de perder mi casa... en ese momento pensé en mis mascotas, lo material no me dolía tanto", recordó emocionada.

La historia de Sabrina Villafañe, terapeuta deportiva y bombera desde hace tres años, refleja el impacto familiar de esta profesión. Aunque al principio sus hijos adolescentes sentían temor, hoy el sentimiento ha cambiado. "Ya es como decir 'mi mamá es una bombera', es un orgullo", relató. Sabrina destaca que el trabajo en emergencias rurales por viento Zonda suele generar un impacto especial en los vecinos al ver que quienes llegan al auxilio son mujeres.

Por su parte, Jessica Castillo, con 11 años de experiencia, recordó cómo sus conocimientos le permitieron salvar a su propio sobrino de dos años en una emergencia nocturna. "Me dice 'yo confío en vos porque sos bombero, porque sé que vas a poder sacarlo'. Fue una desesperación, pero lo sacamos", contó Jessica, subrayando que la capacitación es lo que brinda los recursos para actuar en momentos críticos.

Una Convocatoria Abierta

Desde el cuartel lanzaron una invitación para que más mujeres se sumen a las capacitaciones que inician la próxima semana. Dolly enfatizó que, a pesar de las múltiples tareas que suelen tener las mujeres entre estudios y familia, siempre hay un lugar para ayudar. "Cuando salís a una emergencia y volvés y pudiste resolverlo, es un sentimiento de gratitud muy bonito", concluyó.

Las entrevistas completas serán parte del primer programa de la segunda temporada de "Mujeres de Impacto", el próximo sábado 14 de marzo a las 12:30 por Canal 8.