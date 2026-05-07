El Prokart Cuyano pone primera este fin de semana en Pocito

La actividad comenzará el sábado con pruebas libres entre las 10 y las 17, mientras que el domingo se desarrollará el cronograma oficial de competencia.
La jornada dominical arrancará a las 9 con los entrenamientos y continuará con las clasificaciones desde las 11. Luego llegarán las mangas clasificatorias a partir de las 13 y las finales desde las 14.15.
El predio está ubicado sobre Ruta 40, entre calles 9 y 10, en el departamento Pocito. La entrada para el domingo tendrá un valor de 5 mil pesos por persona y el estacionamiento será gratuito.
Cronograma del domingo 10 de mayo
Entrenamientos
- 9:00 | 110cc
- 9:10 | Promocional
- 9:20 | Super 4T
- 9:30 | Rotax Junior
- 9:40 | Rotax Master
Segundo entrenamiento
- 9:50 | 110cc
- 10:00 | Promocional
- 10:10 | Super 4T
- 10:20 | Rotax Junior
- 10:30 | Rotax Master
Clasificación
- 11:10 | 110cc
- 11:20 | Promocional
- 11:30 | Super 4T
- 11:40 | Rotax Junior
- 11:50 | Rotax Master
Mangas clasificatorias
- 13:00 | 110cc (9 vueltas)
- 13:15 | Promocional (7 vueltas)
- 13:30 | Super 4T (11 vueltas)
- 13:45 | Rotax Junior (11 vueltas)
- 14:00 | Rotax Master (12 vueltas)
Finales
- 14:15 | 110cc (12 vueltas)
- 14:35 | Promocional (10 vueltas)
- 14:50 | Super 4T (16 vueltas)
- 15:10 | Rotax Junior (18 vueltas)
- 15:30 | Rotax Master (20 vueltas)