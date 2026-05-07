El Prokart Cuyano pone primera este fin de semana en Pocito

La actividad comenzará el sábado con pruebas libres entre las 10 y las 17, mientras que el domingo se desarrollará el cronograma oficial de competencia.

La jornada dominical arrancará a las 9 con los entrenamientos y continuará con las clasificaciones desde las 11. Luego llegarán las mangas clasificatorias a partir de las 13 y las finales desde las 14.15.

El predio está ubicado sobre Ruta 40, entre calles 9 y 10, en el departamento Pocito. La entrada para el domingo tendrá un valor de 5 mil pesos por persona y el estacionamiento será gratuito.

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Cronograma del domingo 10 de mayo

Entrenamientos

9:00 | 110cc

9:10 | Promocional

9:20 | Super 4T

9:30 | Rotax Junior

9:40 | Rotax Master

Segundo entrenamiento

9:50 | 110cc

10:00 | Promocional

10:10 | Super 4T

10:20 | Rotax Junior

10:30 | Rotax Master

Clasificación

11:10 | 110cc

11:20 | Promocional

11:30 | Super 4T

11:40 | Rotax Junior

11:50 | Rotax Master

Mangas clasificatorias

13:00 | 110cc (9 vueltas)

13:15 | Promocional (7 vueltas)

13:30 | Super 4T (11 vueltas)

13:45 | Rotax Junior (11 vueltas)

14:00 | Rotax Master (12 vueltas)

Finales