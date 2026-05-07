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El Prokart Cuyano pone primera este fin de semana en Pocito

El Prokart Cuyano iniciará este fin de semana en el kartódromo La Pista Kart, en Pocito, con pilotos de cuatro provincias y cinco categorías en pista.

La temporada 2026 del karting en San Juan comenzará oficialmente este fin de semana con la primera fecha del Prokart Cuyano, que se disputará en el kartódromo La Pista Kart. La competencia contará con la organización de los responsables del predio, el apoyo del Gobierno provincial y la fiscalización de la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo.

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En total serán cinco las categorías que formarán parte de la jornada: 110cc, Promocional, Super 4T, Rotax Junior y Rotax Senior/Master. Además, habrá cerca de 40 pilotos en pista, con presencia de competidores de San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja.

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La actividad comenzará el sábado con pruebas libres entre las 10 y las 17, mientras que el domingo se desarrollará el cronograma oficial de competencia.

La jornada dominical arrancará a las 9 con los entrenamientos y continuará con las clasificaciones desde las 11. Luego llegarán las mangas clasificatorias a partir de las 13 y las finales desde las 14.15.

El predio está ubicado sobre Ruta 40, entre calles 9 y 10, en el departamento Pocito. La entrada para el domingo tendrá un valor de 5 mil pesos por persona y el estacionamiento será gratuito.

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Cronograma del domingo 10 de mayo

Entrenamientos

  • 9:00 | 110cc
  • 9:10 | Promocional
  • 9:20 | Super 4T
  • 9:30 | Rotax Junior
  • 9:40 | Rotax Master

Segundo entrenamiento

  • 9:50 | 110cc
  • 10:00 | Promocional
  • 10:10 | Super 4T
  • 10:20 | Rotax Junior
  • 10:30 | Rotax Master

Clasificación

  • 11:10 | 110cc
  • 11:20 | Promocional
  • 11:30 | Super 4T
  • 11:40 | Rotax Junior
  • 11:50 | Rotax Master

Mangas clasificatorias

  • 13:00 | 110cc (9 vueltas)
  • 13:15 | Promocional (7 vueltas)
  • 13:30 | Super 4T (11 vueltas)
  • 13:45 | Rotax Junior (11 vueltas)
  • 14:00 | Rotax Master (12 vueltas)

Finales

  • 14:15 | 110cc (12 vueltas)
  • 14:35 | Promocional (10 vueltas)
  • 14:50 | Super 4T (16 vueltas)
  • 15:10 | Rotax Junior (18 vueltas)
  • 15:30 | Rotax Master (20 vueltas)

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