Salud, marchas y mentoreo: todo lo que podés hacer por el 8M

Este domingo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que trasciende las celebraciones para convertirse en un recordatorio potente de la lucha histórica por la igualdad. En San Juan, esta conmemoración no se limitará a una sola jornada; distintas instituciones públicas y privadas desplegarán durante todo marzo una agenda variada, gratuita y abierta a la comunidad, diseñada para fortalecer la salud, el liderazgo y la autonomía de las sanjuaninas.
Todos los viernes de marzo (6, 13, 20 y 27)
Campaña de Prevención de Cáncer de Cuello de Útero: El Hospital Dr. Guillermo Rawson realiza operativos gratuitos de PAP o Test de VPH.
Lugar: Consultorios Externos Adultos del Hospital Rawson.
Horario: De 09:00 a 14:00 hs.
Requisitos: Para mujeres de hasta 65 años sin obra social. Se otorgan 100 turnos por día por orden de llegada.
Evento "Mujeres en Acción": Una jornada que combina arte, movimiento y diferentes expresiones culturales protagonizadas por mujeres.
Lugar:Centro Cultural Conte Grand (Las Heras y San Luis).
Entrada: Libre y gratuita.
Lunes 9 de marzo
Jornada "Mujer Saludable": Mega operativo gratuito con vacunación, testeos, talleres de RCP, controles de salud mental y asesoramiento en prevención de violencia.
Lugar: Plaza Seca del Centro Cívico (Planta Baja).
Horario: 08:30 a 12:00 hs.
Conversatorio "Derechos, Justicia y Cercanía": Encuentro sobre el acceso de mujeres y niñas al sistema judicial.
Lugar: Sede académica del Poder Judicial/Sirio Libanes.
Concentración y Marcha 8M: Movilización central por los derechos laborales, contra la violencia de género, el apoyo a sectores precarizados y el cuidado del ambiente.
Lugar:Plaza 25 de Mayo.
Horario: 17:00 hs.
Martes 10 de marzo
Desayuno de Mujeres CASEMI (Minería en Red): Encuentro destinado a referentes y trabajadoras de la industria minera para potenciar el sector.
Lugar:Hotel Albertina (Mitre 31 Este).
Horario: 09:00 hs.
Taller de Macramé – Funda Almohadón: Jornada práctica para aprender nudos básicos (Arancelado).
Lugar:Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador 3317 oeste).
Horario: 17:00 hs.
Miércoles 11 de marzo
Taller de Tejido a Crochet: Capacitación en nociones básicas y confección de artículos (Arancelado).
Lugar:Chalet Cantoni Casa Cultural.
Horario: De 10:00 a 12:00 hs.
Taller de Velas de Soja: Elaboración artesanal, fragancias y técnicas de decoración (Arancelado).
Lugar:Chalet Cantoni Casa Cultural.
Horario: De 18:00 a 20:30 hs.
Sábado 14 de marzo
9° Caminata de Mentoreo (Voces Vitales): Bajo el lema “Propósitos en movimiento”, este encuentro conecta a mentoras y aprendices para potenciar el liderazgo femenino.
Lugar: Andén de la Estación San Martín (España y Mitre).
Horario: 08:00 hs.
Entrada: Gratuita (Organiza Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan).
Actividades durante todo el mes
Muestra "Chapanay": Exposición de muñecas con historia que rescata el aporte de mujeres locales. Disponible hasta el 27 de marzo en el Juzgado de Faltas y Convivencia de Pocito.
Feria en Chimbas: Feria de artesanos y emprendedoras con shows en vivo y sorteos en la Plaza Departamental.
Jornadas de la Mujer 2026: El Consejo Profesional de Ciencias Económicas impulsará capacitaciones para fortalecer la autonomía económica y el liderazgo profesional.
¿Por qué se conmemora el 8M?
El origen del Día Internacional de la Mujer está marcado por trágicos eventos y movilizaciones obreras de principios del siglo XX. El hito más significativo ocurrió el 8 de marzo de 1908, cuando 129 mujeres trabajadoras murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, tras declararse en huelga y ser encerradas por sus dueños. Esas mujeres reclamaban una reducción de la jornada laboral, salarios iguales a los de los hombres y mejores condiciones de trabajo.
La fecha fue oficializada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1975 para honrar esa memoria y reivindicar la lucha por los derechos de la mujer y su participación equitativa en la sociedad. Por eso, el 8M es un día de conmemoración, reflexión y reclamo, no de celebración.