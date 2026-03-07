Salud, marchas y mentoreo: todo lo que podés hacer por el 8M

Evento "Mujeres en Acción": Una jornada que combina arte, movimiento y diferentes expresiones culturales protagonizadas por mujeres. Lugar: Centro Cultural Conte Grand (Las Heras y San Luis). Entrada: Libre y gratuita.



Lunes 9 de marzo

Jornada "Mujer Saludable": Mega operativo gratuito con vacunación, testeos, talleres de RCP, controles de salud mental y asesoramiento en prevención de violencia. Lugar: Plaza Seca del Centro Cívico (Planta Baja). Horario: 08:30 a 12:00 hs.

Conversatorio "Derechos, Justicia y Cercanía": Encuentro sobre el acceso de mujeres y niñas al sistema judicial. Lugar: Sede académica del Poder Judicial/Sirio Libanes .

Concentración y Marcha 8M: Movilización central por los derechos laborales, contra la violencia de género, el apoyo a sectores precarizados y el cuidado del ambiente. Lugar: Plaza 25 de Mayo . Horario: 17:00 hs.



Martes 10 de marzo

Desayuno de Mujeres CASEMI (Minería en Red): Encuentro destinado a referentes y trabajadoras de la industria minera para potenciar el sector. Lugar: Hotel Albertina (Mitre 31 Este). Horario: 09:00 hs.

Taller de Macramé – Funda Almohadón: Jornada práctica para aprender nudos básicos (Arancelado). Lugar: Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador 3317 oeste). Horario: 17:00 hs.



Miércoles 11 de marzo

Taller de Tejido a Crochet: Capacitación en nociones básicas y confección de artículos (Arancelado). Lugar: Chalet Cantoni Casa Cultural. Horario: De 10:00 a 12:00 hs.

Taller de Velas de Soja: Elaboración artesanal, fragancias y técnicas de decoración (Arancelado). Lugar: Chalet Cantoni Casa Cultural. Horario: De 18:00 a 20:30 hs.



Sábado 14 de marzo

9° Caminata de Mentoreo (Voces Vitales): Bajo el lema “Propósitos en movimiento”, este encuentro conecta a mentoras y aprendices para potenciar el liderazgo femenino. Lugar: Andén de la Estación San Martín (España y Mitre). Horario: 08:00 hs. Entrada: Gratuita (Organiza Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan).



Actividades durante todo el mes

Muestra "Chapanay": Exposición de muñecas con historia que rescata el aporte de mujeres locales. Disponible hasta el 27 de marzo en el Juzgado de Faltas y Convivencia de Pocito .

Feria en Chimbas: Feria de artesanos y emprendedoras con shows en vivo y sorteos en la Plaza Departamental.

Jornadas de la Mujer 2026: El Consejo Profesional de Ciencias Económicas impulsará capacitaciones para fortalecer la autonomía económica y el liderazgo profesional.

¿Por qué se conmemora el 8M?

El origen del Día Internacional de la Mujer está marcado por trágicos eventos y movilizaciones obreras de principios del siglo XX. El hito más significativo ocurrió el 8 de marzo de 1908, cuando 129 mujeres trabajadoras murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, tras declararse en huelga y ser encerradas por sus dueños. Esas mujeres reclamaban una reducción de la jornada laboral, salarios iguales a los de los hombres y mejores condiciones de trabajo.

La fecha fue oficializada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1975 para honrar esa memoria y reivindicar la lucha por los derechos de la mujer y su participación equitativa en la sociedad. Por eso, el 8M es un día de conmemoración, reflexión y reclamo, no de celebración.