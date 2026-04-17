Educación realizará jornadas en escuelas tras las amenazas virales

Según explicaron desde la cartera educativa, las jornadas, previstas para la próxima semana, formarán parte de un espacio de trabajo con alumnos y docentes donde se abordarán temas como el bullying, la violencia escolar y el uso responsable de las redes sociales. El objetivo es promover el diálogo y generar herramientas para prevenir este tipo de situaciones.

Además, se busca que los propios estudiantes participen activamente en la construcción de soluciones. “La idea es que podamos hacer entre todos la escuela que queremos y educar para la paz”, señalaron desde el Ministerio.

Amenaza viral: Educación pide reforzar el diálogo en las familias

En paralelo, se mantienen activos los protocolos de intervención junto a la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de los mensajes.

También se reforzó el trabajo de los gabinetes interdisciplinarios y equipos de salud mental, que brindan contención a estudiantes, docentes y familias ante el impacto emocional generado por estos episodios.

Escuelas piden tranquilidad ante las amenazas virales de tiroteos

Desde Educación reiteraron que no existe un riesgo concreto y que las clases se desarrollan con normalidad, al tiempo que insistieron en la importancia del acompañamiento familiar y el diálogo para prevenir la propagación de este tipo de conductas.