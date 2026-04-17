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Un alumno confesó que escribió la amenaza de tiroteo en una escuela céntrica

A través de un comunicado, desde el Colegio Santo Tomás informaron que el estudiante mantuvo una conversación con el equipo de conducción, donde asumió su responsabilidad.

Un alumno de un colegio céntrico confesó haber sido el autor del mensaje de amenaza de tiroteo que apareció escrito en el baño de la institución, en medio de la preocupación generada por este tipo de episodios en distintas escuelas.

A través de un comunicado, desde el Colegio Santo Tomás informaron que el estudiante mantuvo una conversación con el equipo de conducción, donde asumió su responsabilidad, manifestó arrepentimiento y pidió disculpas a toda la comunidad educativa por la preocupación ocasionada.

“Deseando llevarles tranquilidad, les contamos que el alumno asumió su responsabilidad mostrándose realmente arrepentido por su accionar”, señalaron desde la institución, al tiempo que indicaron que se adoptarán las medidas disciplinarias correspondientes, preservando la identidad del menor.

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El jueves por la tarde, el establecimiento había emitido un primer comunicado en el que informaba que el hecho estaba siendo investigado y llamaba a la reflexión sobre la gravedad de este tipo de conductas.

En paralelo, el Ministerio de Educación de San Juan reiteró su rechazo a toda incitación a la violencia en el ámbito escolar, en el marco de la circulación de amenazas y mensajes virales en distintos establecimientos educativos.

Desde la cartera educativa remarcaron que no existe ningún hecho concreto que implique un riesgo real, por lo que las clases se desarrollan con normalidad en toda la provincia. No obstante, confirmaron que se activaron los protocolos correspondientes en conjunto con la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan para investigar el origen de estos mensajes.

Asimismo, indicaron que los equipos directivos y supervisivos fueron instruidos para intervenir en cada caso, incluyendo la realización de denuncias policiales y el acompañamiento a las comunidades educativas. En ese sentido, los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios se encuentran disponibles para brindar contención socioemocional a estudiantes y familias.

Finalmente, se reiteró el pedido a los padres de reforzar el diálogo con niños y adolescentes sobre el uso responsable de redes sociales y las consecuencias legales de este tipo de amenazas, incluso cuando se realizan en tono de broma, además de evitar su viralización para no generar mayor alarma social.

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