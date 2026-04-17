Un alumno confesó que escribió la amenaza de tiroteo en una escuela céntrica

El jueves por la tarde, el establecimiento había emitido un primer comunicado en el que informaba que el hecho estaba siendo investigado y llamaba a la reflexión sobre la gravedad de este tipo de conductas.

En paralelo, el Ministerio de Educación de San Juan reiteró su rechazo a toda incitación a la violencia en el ámbito escolar, en el marco de la circulación de amenazas y mensajes virales en distintos establecimientos educativos.

Desde la cartera educativa remarcaron que no existe ningún hecho concreto que implique un riesgo real, por lo que las clases se desarrollan con normalidad en toda la provincia. No obstante, confirmaron que se activaron los protocolos correspondientes en conjunto con la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan para investigar el origen de estos mensajes.

Asimismo, indicaron que los equipos directivos y supervisivos fueron instruidos para intervenir en cada caso, incluyendo la realización de denuncias policiales y el acompañamiento a las comunidades educativas. En ese sentido, los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios se encuentran disponibles para brindar contención socioemocional a estudiantes y familias.

Finalmente, se reiteró el pedido a los padres de reforzar el diálogo con niños y adolescentes sobre el uso responsable de redes sociales y las consecuencias legales de este tipo de amenazas, incluso cuando se realizan en tono de broma, además de evitar su viralización para no generar mayor alarma social.