Más de 800 alumnos participaron de talleres para prevenir amenazas escolares

Desde la organización explicaron que la propuesta busca brindar herramientas para prevenir conflictos, fomentar la reflexión y promover conductas responsables tanto dentro como fuera del ámbito escolar. También se abordó la importancia de evitar la difusión de rumores o mensajes que puedan provocar alarma social y las conductas imitativas vinculadas a amenazas contra instituciones educativas.

Las autoridades destacaron que estas acciones permiten fortalecer los vínculos entre estudiantes, docentes y familias, además de contribuir a la construcción de entornos más seguros para toda la comunidad educativa.

El programa continuará durante junio en otros establecimientos de la provincia como parte de una estrategia preventiva orientada a acompañar a las escuelas frente a los desafíos que plantea el uso cotidiano de las plataformas digitales.