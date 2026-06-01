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Más de 800 alumnos participaron de talleres para prevenir amenazas escolares

La iniciativa impulsada por Seguridad y Educación alcanzó a más de 800 estudiantes de nivel secundario. Abordaron el uso responsable de redes sociales y la prevención de amenazas escolares.

Más de 800 alumnos de nivel secundario participaron durante mayo del programa "Construyendo Seguridad", una propuesta impulsada por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público junto al Ministerio de Educación con el objetivo de fortalecer la prevención y promover una mejor convivencia dentro de las escuelas.

La iniciativa se desarrolló en ocho establecimientos educativos de distintos departamentos de la provincia y estuvo coordinada por profesionales de la Dirección de Prevención de Delitos y Violencias, en conjunto con la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios.

A través de talleres y actividades participativas, los estudiantes trabajaron sobre el uso responsable de las redes sociales, la circulación de información en entornos digitales y las consecuencias que pueden generar las amenazas escolares, una problemática que en los últimos tiempos generó preocupación en diferentes comunidades educativas.

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Desde la organización explicaron que la propuesta busca brindar herramientas para prevenir conflictos, fomentar la reflexión y promover conductas responsables tanto dentro como fuera del ámbito escolar. También se abordó la importancia de evitar la difusión de rumores o mensajes que puedan provocar alarma social y las conductas imitativas vinculadas a amenazas contra instituciones educativas.

Las autoridades destacaron que estas acciones permiten fortalecer los vínculos entre estudiantes, docentes y familias, además de contribuir a la construcción de entornos más seguros para toda la comunidad educativa.

El programa continuará durante junio en otros establecimientos de la provincia como parte de una estrategia preventiva orientada a acompañar a las escuelas frente a los desafíos que plantea el uso cotidiano de las plataformas digitales.

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