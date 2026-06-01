Más de 800 alumnos de nivel secundario participaron durante mayo del programa "Construyendo Seguridad", una propuesta impulsada por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público junto al Ministerio de Educación con el objetivo de fortalecer la prevención y promover una mejor convivencia dentro de las escuelas.
Más de 800 alumnos participaron de talleres para prevenir amenazas escolares
La iniciativa impulsada por Seguridad y Educación alcanzó a más de 800 estudiantes de nivel secundario. Abordaron el uso responsable de redes sociales y la prevención de amenazas escolares.