"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Penal

De la verdulería a la finca y luego al penal: dos historias de robos que terminaron mal

Ambos casos fueron resueltos mediante juicios abreviados. Uno de los acusados recibió una pena efectiva de siete meses de prisión por intentar llevarse cajones de fruta de una verdulería, mientras que el otro fue condenado por sustraer cebollas de una finca.

La Justicia sanjuanina condenó en las últimas horas a dos hombres involucrados en distintos hechos de hurto ocurridos en Rawson. Aunque los delitos fueron de escasa cuantía económica, ambos expedientes avanzaron mediante el sistema de Flagrancia y terminaron con condenas judiciales.

Uno de los casos tuvo como protagonista a Mario Isaac Zárate, quien fue hallado culpable del delito de hurto simple en grado de tentativa. El hecho ocurrió el pasado 31 de mayo, alrededor de las 14:07, en una vivienda ubicada sobre calle José Ingenieros al 203, donde funciona una verdulería.

Según la investigación encabezada por el fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Thomas García, el acusado aprovechó la ausencia de los propietarios e intentó apoderarse de dos cajones con frutas que se encontraban en la vereda del comercio.

Te puede interesar...

image

La maniobra fue advertida por una vecina de la víctima, quien alertó tanto a los dueños como al sistema de emergencias 911. Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar, interceptaron al sospechoso y recuperaron la mercadería sustraída.

image

La causa fue resuelta mediante un acuerdo de juicio abreviado parcial. Fiscalía había solicitado una pena de ocho meses de prisión efectiva, mientras que la defensa pidió siete meses. Finalmente, el juez resolvió condenar a Zárate a siete meses de prisión de cumplimiento efectivo, declaró su reincidencia y mantuvo la prisión preventiva.

image

image

El segundo expediente tuvo como imputado a Herrera Arancibia, quien fue sorprendido cuando arrancaba cebollas de una finca ubicada en Rawson.

De acuerdo con la investigación, el 2 de mayo pasado, cerca de las 10:35, el acusado ingresó a un predio agrícola desde la zona oeste, caminó unos 250 metros hacia el interior y comenzó a extraer cebollas valencianas directamente del suelo.

image

El hombre logró juntar aproximadamente diez kilogramos del producto en dos bolsas de arpillera. Sin embargo, toda la secuencia fue observada por el propietario de la finca, Andrés Manzano, quien inmediatamente se comunicó con la Comisaría 35ª para denunciar lo que estaba ocurriendo.

image

Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a Herrera Arancibia trasladando las bolsas con las cebollas sustraídas. Al advertir la presencia policial intentó escapar, aunque terminó siendo interceptado por el dueño de la finca y posteriormente detenido por los uniformados.

Durante la investigación, Manzano explicó que las cebollas no estaban destinadas al consumo sino a la producción de semillas para futuras plantaciones, por lo que el perjuicio ocasionado iba más allá del valor económico inmediato de lo sustraído.

Tras la intervención del ayudante fiscal Mariano Tejada y por disposición del fiscal Cristian Gerarduzzi, se inició el procedimiento especial de Flagrancia que derivó en la correspondiente condena judicial.

Temas

Te puede interesar