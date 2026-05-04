"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > IPHEM

Donar sangre, oportunidad para ayudar: el IPHEM recorre la provincia

El IPHEM lanzó nuevas colectas en siete departamentos e invita a la comunidad a donar sangre, un gesto simple que puede salvar hasta tres vidas.

Donar sangre es un acto simple, pero con un impacto directo y concreto: puede salvar hasta tres vidas. Con ese objetivo, el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) lanzó un nuevo operativo de colectas en distintos puntos de la provincia durante mayo, con la intención de acercar la donación a la comunidad y facilitar la participación.

Las campañas forman parte de una estrategia sostenida que busca promover la donación voluntaria y habitual, clave para garantizar que el sistema de salud cuente con sangre disponible en todo momento, tanto para emergencias como para tratamientos y cirugías programadas.

El cronograma incluye recorridas por siete departamentos, con jornadas organizadas en hospitales y espacios comunitarios. La agenda comenzará el 5 de mayo en Jáchal, en el Hospital San Roque, donde también se repetirá el 26. En Capital, habrá una colecta el 12 de mayo en el Registro Civil y otra el 23, aún con lugar a confirmar.

Te puede interesar...

El operativo continuará el 13 en Caucete, en el Hospital César Aguilar; el 14 en Albardón, en el Hospital José Giordano; y el 15 en Pocito, en el Hospital Federico Cantoni. Luego seguirá el 18 en Valle Fértil, en el salón de UDAP, y finalizará el 29 en Angaco, en el centro de jubilados, con apoyo del hospital local.

Desde el IPHEM destacan que cada jornada es una oportunidad concreta para colaborar y recuerdan que donar no requiere grandes esfuerzos: se trata de un procedimiento seguro, rápido y fundamental para sostener el sistema sanitario.

Quienes deseen participar deben tener entre 18 y 65 años, asistir con DNI y cumplir con algunas condiciones básicas, como haber desayunado liviano y mantenerse bien hidratados. En casos de tatuajes o cirugías recientes, se requiere un período de espera de un año.

El mensaje es claro: cada donante cuenta. En un sistema que necesita sangre todos los días, la participación de la comunidad es el pilar que permite dar respuesta a quienes lo necesitan.

Temas

Te puede interesar