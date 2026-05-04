Donar sangre, oportunidad para ayudar: el IPHEM recorre la provincia

El operativo continuará el 13 en Caucete, en el Hospital César Aguilar; el 14 en Albardón, en el Hospital José Giordano; y el 15 en Pocito, en el Hospital Federico Cantoni. Luego seguirá el 18 en Valle Fértil, en el salón de UDAP, y finalizará el 29 en Angaco, en el centro de jubilados, con apoyo del hospital local.

Desde el IPHEM destacan que cada jornada es una oportunidad concreta para colaborar y recuerdan que donar no requiere grandes esfuerzos: se trata de un procedimiento seguro, rápido y fundamental para sostener el sistema sanitario.

Quienes deseen participar deben tener entre 18 y 65 años, asistir con DNI y cumplir con algunas condiciones básicas, como haber desayunado liviano y mantenerse bien hidratados. En casos de tatuajes o cirugías recientes, se requiere un período de espera de un año.

El mensaje es claro: cada donante cuenta. En un sistema que necesita sangre todos los días, la participación de la comunidad es el pilar que permite dar respuesta a quienes lo necesitan.