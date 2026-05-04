Donar sangre es un acto simple, pero con un impacto directo y concreto: puede salvar hasta tres vidas. Con ese objetivo, el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) lanzó un nuevo operativo de colectas en distintos puntos de la provincia durante mayo, con la intención de acercar la donación a la comunidad y facilitar la participación.
Donar sangre, oportunidad para ayudar: el IPHEM recorre la provincia
El IPHEM lanzó nuevas colectas en siete departamentos e invita a la comunidad a donar sangre, un gesto simple que puede salvar hasta tres vidas.