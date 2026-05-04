Expo San Juan Minera: más de 25 mil asistentes y 20 países serán parte de la feria

La magnitud de este evento se sustenta en una audiencia de peso, compuesta por ejecutivos, inversores activos y delegaciones internacionales que ven en San Juan el punto de entrada clave para el sector.

Los números de una edición histórica

El mapa completo de la industria se ve reflejado en las impresionantes estadísticas de esta edición que se desarrollará del 6 al 8 de mayo: