Desde su lanzamiento en 2006, la Expo San Juan Minera se ha transformado en el encuentro federal indispensable para la minería argentina. Durante tres jornadas, que tendrán lugar en el Estadio del Bicentenario, el territorio productivo de la provincia reúne a proveedores, operadoras y comunidades para establecer alianzas y anticipar las tendencias que marcarán el rumbo de la industria.
Expo San Juan Minera: más de 25 mil asistentes y 20 países serán parte de la feria
Del 6 al 8 de mayo de 2026, el Estadio del Bicentenario será la sede de la feria federal más importante del país.