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Expo San Juan Minera: más de 25 mil asistentes y 20 países serán parte de la feria

Del 6 al 8 de mayo de 2026, el Estadio del Bicentenario será la sede de la feria federal más importante del país.

Desde su lanzamiento en 2006, la Expo San Juan Minera se ha transformado en el encuentro federal indispensable para la minería argentina. Durante tres jornadas, que tendrán lugar en el Estadio del Bicentenario, el territorio productivo de la provincia reúne a proveedores, operadoras y comunidades para establecer alianzas y anticipar las tendencias que marcarán el rumbo de la industria.

La magnitud de este evento se sustenta en una audiencia de peso, compuesta por ejecutivos, inversores activos y delegaciones internacionales que ven en San Juan el punto de entrada clave para el sector.

Los números de una edición histórica

El mapa completo de la industria se ve reflejado en las impresionantes estadísticas de esta edición que se desarrollará del 6 al 8 de mayo:

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  • Convocatoria récord: Más de 25.000 asistentes se dan cita en el predio.

  • Alcance internacional: Presencia de delegaciones de más de 20 países.

  • Participación empresarial: Más de 40 compañías mineras con operaciones regionales y 500 empresas de servicios líderes.

  • Infraestructura de exposición: El evento cuenta con 380 stands y 110 islas en el sector exterior destinadas a maquinaria e innovaciones tecnológicas.

Con una agenda de contenidos que refleja el estado real del sector, la Expo no solo fomenta nuevos negocios, sino que reafirma el protagonismo de San Juan en el desarrollo minero nacional.

Fuente: Panorama Minero

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