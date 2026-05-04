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Detuvieron al padre del nene que ingresó con cocaína al hospital

La madre del niño radicó la denuncia por lesiones y quedó a cargo del pequeño. La audiencia se realizará entre martes y miércoles.

El caso que conmocionó a la provincia este fin de semana sumó un capítulo clave este lunes con la detención del padre de un menor que ingresó al hospital con restos de cocaína en su organismo. Según confirmaron fuentes judiciales de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) CAVIG, el hombre fue aprehendido a primera hora de hoy y permanecerá bajo custodia hasta la audiencia de formalización, prevista para celebrarse entre martes y miércoles.

El hecho se originó cuando el ahora detenido trasladó de urgencia al pequeño a un hospital, manifestando que el niño se había desmayado mientras jugaba en una plaza. Sin embargo, el comportamiento del hombre alertó de inmediato al personal policial presente: se encontraba en un evidente estado de intoxicación por estupefacientes.

Ante esta situación, los profesionales médicos procedieron a examinar exhaustivamente al menor. Los estudios clínicos revelaron la presencia de cocaína en el sistema del niño, lo que dio un giro dramático a la investigación. En medio de los procedimientos iniciales y el desconcierto en el hospital, el sujeto logró evadir el control policial y se dio a la fuga, permaneciendo prófugo hasta la mañana de este lunes.

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Por su parte, la madre del menor se presentó ante la justicia durante el fin de semana para radicar la denuncia correspondiente. Además del cuadro de intoxicación, la mujer denunció que el niño presentaba lesiones visibles en la cabeza. Tras la intervención de los organismos competentes, se dispuso que la madre quedara al cuidado del pequeño.

La investigación, liderada por la UFI CAVIG, busca determinar las responsabilidades penales del padre tanto por las lesiones del menor como por la procedencia y el contexto en que el niño terminó ingiriendo la sustancia prohibida. Se espera que en la audiencia de esta semana se definan las medidas cautelares contra el detenido.

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