El caso que conmocionó a la provincia este fin de semana sumó un capítulo clave este lunes con la detención del padre de un menor que ingresó al hospital con restos de cocaína en su organismo. Según confirmaron fuentes judiciales de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) CAVIG, el hombre fue aprehendido a primera hora de hoy y permanecerá bajo custodia hasta la audiencia de formalización, prevista para celebrarse entre martes y miércoles.
Detuvieron al padre del nene que ingresó con cocaína al hospital
La madre del niño radicó la denuncia por lesiones y quedó a cargo del pequeño. La audiencia se realizará entre martes y miércoles.