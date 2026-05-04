Detuvieron al padre del nene que ingresó con cocaína al hospital

El hecho se originó cuando el ahora detenido trasladó de urgencia al pequeño a un hospital, manifestando que el niño se había desmayado mientras jugaba en una plaza. Sin embargo, el comportamiento del hombre alertó de inmediato al personal policial presente: se encontraba en un evidente estado de intoxicación por estupefacientes.

Ante esta situación, los profesionales médicos procedieron a examinar exhaustivamente al menor. Los estudios clínicos revelaron la presencia de cocaína en el sistema del niño, lo que dio un giro dramático a la investigación. En medio de los procedimientos iniciales y el desconcierto en el hospital, el sujeto logró evadir el control policial y se dio a la fuga, permaneciendo prófugo hasta la mañana de este lunes.