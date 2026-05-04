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La sanjuanina DiBella hizo historia en la Vuelta a España: cómo sigue su agenda

Con 19 años, Delfina Dibella se convirtió en la primera argentina en competir en la Vuelta a España Femenina. Ya completó las dos primeras etapas del exigente recorrido.

a ciclista sanjuanina Delfina Dibella Latorre escribió una página histórica para el deporte argentino al convertirse en la primera representante del país en disputar la Vuelta a España Femenina, una de las pruebas más importantes del calendario internacional.

Con 19 años, la corredora integra como refuerzo al equipo continental italiano Vini Fantini – BePink y forma parte de un pelotón de 126 ciclistas distribuidas en 18 equipos.

La edición 2026 de la competencia comenzó el 3 de mayo y se extenderá hasta el 9, con un total de 819,5 kilómetros divididos en siete etapas, incluyendo dos jornadas de alta montaña y un cierre exigente en el ascenso al L’Angliru.

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Dibella logró completar las dos primeras jornadas del recorrido, marcadas por la exigencia del nivel internacional.

En la etapa inicial, entre Marín y Salvaterra de Miño (113,9 km), finalizó en el puesto 119, a 15 minutos y 36 segundos de la ganadora, la suiza Noemi Ruegg. El podio lo completaron la belga Lotte Kopecky y la alemana Franziska Koch.

En la segunda etapa, disputada entre Lobios y San Cibrao das Viñas (109,8 km), la sanjuanina volvió a completar el recorrido y terminó en el puesto 120, a 27 minutos y 10 segundos de la ganadora, la belga Shari Bossuyt.

Tras las dos primeras jornadas, la clasificación general es liderada por Franziska Koch.

La presencia de Dibella en la Vuelta no es aislada, sino el resultado de un crecimiento sostenido en la temporada. En lo que va de 2026, logró resultados destacados: fue 6° entre las Sub 23 en el Tour El Salvador, 4° en la general de la Vuelta a San Juan Damas, 9° en la contrarreloj del Panamericano de Ruta en Colombia y campeona argentina de contrarreloj.

Su participación en esta competencia representa un salto de calidad en su carrera y posiciona al ciclismo sanjuanino dentro del escenario internacional femenino.

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