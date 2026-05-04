La sanjuanina DiBella hizo historia en la Vuelta a España: cómo sigue su agenda

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Dibella logró completar las dos primeras jornadas del recorrido, marcadas por la exigencia del nivel internacional.

En la etapa inicial, entre Marín y Salvaterra de Miño (113,9 km), finalizó en el puesto 119, a 15 minutos y 36 segundos de la ganadora, la suiza Noemi Ruegg. El podio lo completaron la belga Lotte Kopecky y la alemana Franziska Koch.

En la segunda etapa, disputada entre Lobios y San Cibrao das Viñas (109,8 km), la sanjuanina volvió a completar el recorrido y terminó en el puesto 120, a 27 minutos y 10 segundos de la ganadora, la belga Shari Bossuyt.

Tras las dos primeras jornadas, la clasificación general es liderada por Franziska Koch.

La presencia de Dibella en la Vuelta no es aislada, sino el resultado de un crecimiento sostenido en la temporada. En lo que va de 2026, logró resultados destacados: fue 6° entre las Sub 23 en el Tour El Salvador, 4° en la general de la Vuelta a San Juan Damas, 9° en la contrarreloj del Panamericano de Ruta en Colombia y campeona argentina de contrarreloj.

Su participación en esta competencia representa un salto de calidad en su carrera y posiciona al ciclismo sanjuanino dentro del escenario internacional femenino.