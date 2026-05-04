Un conductor resultó herido tras chocar con un caballo suelto en la ruta

Según las primeras informaciones, López venía a San Juan por razones laborales, ya que se desempeña en el sector minero y debía retomar sus tareas durante la jornada de hoy.

El impacto se produjo cuando el vehículo se encontró de manera repentina con el animal en la ruta. El caballo no presentaba marcas ni señales que permitan identificar a su propietario, por lo que hasta el momento se desconoce su procedencia.