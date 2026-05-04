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Un conductor resultó herido tras chocar con un caballo suelto en la ruta

El violento siniestro ocurrió en Ruta 40 y 153. El conductor, oriundo de Mendoza, venía a la provincia por trabajo. El hombre esta fuera de peligro.

Este lunes por la madrugada se registró un accidente vial en la intersección de Ruta 40 y Ruta 153, en el ingreso a Retamito. Un automóvil Nissan, conducido por Javier López, oriundo de Godoy Cruz, Mendoza, colisionó contra un equino que se encontraba suelto sobre la ruta.

Según las primeras informaciones, López venía a San Juan por razones laborales, ya que se desempeña en el sector minero y debía retomar sus tareas durante la jornada de hoy.

El impacto se produjo cuando el vehículo se encontró de manera repentina con el animal en la ruta. El caballo no presentaba marcas ni señales que permitan identificar a su propietario, por lo que hasta el momento se desconoce su procedencia.

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Como consecuencia del siniestro, el conductor permanece internado con golpes y fracturas. A pesar de la gravedad del impacto, se informó que se encuentra fuera de peligro.

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