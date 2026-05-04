Este lunes por la madrugada se registró un accidente vial en la intersección de Ruta 40 y Ruta 153, en el ingreso a Retamito. Un automóvil Nissan, conducido por Javier López, oriundo de Godoy Cruz, Mendoza, colisionó contra un equino que se encontraba suelto sobre la ruta.
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Un conductor resultó herido tras chocar con un caballo suelto en la ruta
El violento siniestro ocurrió en Ruta 40 y 153. El conductor, oriundo de Mendoza, venía a la provincia por trabajo. El hombre esta fuera de peligro.