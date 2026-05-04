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Diputados aprobó el repudio a los dichos de Quintela con la abstención del PJ

Durante la sesión ordinaria, el interbloque Cambia San Juan logró imponer su despacho con 22 votos a favor.

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó el pasado jueves un proyecto de declaración para expresar su repudio ante las declaraciones públicas realizadas por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. La resolución fue el eje central de la Segunda Sesión del período ordinario, la cual estuvo marcada por la falta de un despacho unificado y una marcada división de posturas entre los bloques.

El tratamiento del proyecto se realizó bajo la modalidad de la Cámara constituida en comisión. Al no alcanzarse un acuerdo para un documento único entre las fuerzas políticas, se pusieron a consideración distintos despachos. Finalmente, se impuso la propuesta presentada por el interbloque Cambia San Juan, que obtuvo 22 votos positivos.

Por su parte, la mayoría de los legisladores que integran el interbloque Justicialista optó por la abstención. En total, fueron 13 los diputados de la oposición quienes, si bien estuvieron presentes en el recinto, decidieron no manifestar un voto afirmativo ni negativo frente a la iniciativa de repudio, dejando sentada su postura en el acta de la sesión.

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El debate legislativo fue conducido de manera alternada por el vicegobernador y presidente del cuerpo, Fabián Martín, y por el vicepresidente primero, el diputado Enzo Cornejo. Con esta aprobación, el Poder Legislativo local formaliza su rechazo a los polémicos dichos del mandatario riojano que habían generado malestar en diversos sectores políticos de la provincia.

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