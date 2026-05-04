La Cámara de Diputados de San Juan aprobó el pasado jueves un proyecto de declaración para expresar su repudio ante las declaraciones públicas realizadas por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. La resolución fue el eje central de la Segunda Sesión del período ordinario, la cual estuvo marcada por la falta de un despacho unificado y una marcada división de posturas entre los bloques.
Diputados aprobó el repudio a los dichos de Quintela con la abstención del PJ
Durante la sesión ordinaria, el interbloque Cambia San Juan logró imponer su despacho con 22 votos a favor.