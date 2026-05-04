Diputados aprobó el repudio a los dichos de Quintela con la abstención del PJ

El tratamiento del proyecto se realizó bajo la modalidad de la Cámara constituida en comisión. Al no alcanzarse un acuerdo para un documento único entre las fuerzas políticas, se pusieron a consideración distintos despachos. Finalmente, se impuso la propuesta presentada por el interbloque Cambia San Juan, que obtuvo 22 votos positivos.

Por su parte, la mayoría de los legisladores que integran el interbloque Justicialista optó por la abstención. En total, fueron 13 los diputados de la oposición quienes, si bien estuvieron presentes en el recinto, decidieron no manifestar un voto afirmativo ni negativo frente a la iniciativa de repudio, dejando sentada su postura en el acta de la sesión.