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Karina Milei y siete gobernadores participarán de la Expo San Juan Minera 2026

La Secretaria General de la Presidencia visitará la provincia junto a mandatarios de las mesas del Litio y del Cobre, en un encuentro clave para atraer inversiones al sector.

La provincia de San Juan se prepara para recibir la Expo San Juan Minera 2026, uno de los encuentros más destacados de la industria a nivel nacional organizado por Panorama Minero. El evento contará con una fuerte presencia política y técnica, destacándose la participación de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y del Ministro del Interior, Diego Santilli.

La visita de las autoridades nacionales se alinea con la estrategia del Gobierno para fortalecer los vínculos con la industria minera y fomentar la llegada de capitales. Al respecto, el gobernador Marcelo Orrego confirmó el interés de la funcionaria nacional por asistir al encuentro: "Karina Milei tiene previsto viajar a San Juan. Ella tiene muchísimas ganas de estar presente, según me lo ha transmitido", detalló el mandatario provincial.

Además del respaldo de la Casa Rosada, la Expo contará con un fuerte componente federal mediante la presencia de siete gobernadores. Según se informó, asistirán los mandatarios que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, consolidando un espacio de articulación regional sobre los recursos estratégicos del país.

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La presencia de estas autoridades nacionales y provinciales subraya la importancia del evento como plataforma para el desarrollo de proyectos mineros, el debate de políticas públicas para el sector y la oportunidad de San Juan de exhibir su potencial ante inversores y referentes de la industria.

Los números de una edición histórica

El mapa completo de la industria se ve reflejado en las impresionantes estadísticas de esta edición que se desarrollará del 6 al 8 de mayo:

  • Convocatoria récord: Más de 25.000 asistentes se dan cita en el predio.

  • Alcance internacional: Presencia de delegaciones de más de 20 países.

  • Participación empresarial: Más de 40 compañías mineras con operaciones regionales y 500 empresas de servicios líderes.

  • Infraestructura de exposición: El evento cuenta con 380 stands y 110 islas en el sector exterior destinadas a maquinaria e innovaciones tecnológicas.

Con una agenda de contenidos que refleja el estado real del sector, la Expo no solo fomenta nuevos negocios, sino que reafirma el protagonismo de San Juan en el desarrollo minero nacional.

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