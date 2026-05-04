Karina Milei y siete gobernadores participarán de la Expo San Juan Minera 2026

La visita de las autoridades nacionales se alinea con la estrategia del Gobierno para fortalecer los vínculos con la industria minera y fomentar la llegada de capitales. Al respecto, el gobernador Marcelo Orrego confirmó el interés de la funcionaria nacional por asistir al encuentro: "Karina Milei tiene previsto viajar a San Juan. Ella tiene muchísimas ganas de estar presente, según me lo ha transmitido", detalló el mandatario provincial.

Además del respaldo de la Casa Rosada, la Expo contará con un fuerte componente federal mediante la presencia de siete gobernadores. Según se informó, asistirán los mandatarios que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, consolidando un espacio de articulación regional sobre los recursos estratégicos del país.