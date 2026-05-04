La provincia de San Juan se prepara para recibir la Expo San Juan Minera 2026, uno de los encuentros más destacados de la industria a nivel nacional organizado por Panorama Minero. El evento contará con una fuerte presencia política y técnica, destacándose la participación de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y del Ministro del Interior, Diego Santilli.
Karina Milei y siete gobernadores participarán de la Expo San Juan Minera 2026
La Secretaria General de la Presidencia visitará la provincia junto a mandatarios de las mesas del Litio y del Cobre, en un encuentro clave para atraer inversiones al sector.