Una foto de Ischigualasto, entre las mejores de un certamen internacional

Este reconocimiento vuelve a posicionar a San Juan como un destino clave para el astroturismo y el turismo geológico, mostrando al mundo uno de los cielos más limpios y fascinantes del planeta.

En la página oficial del certamen, Santile compartió su experiencia al momento de capturar la imagen. “Esta fotografía captura el primer arco completo de la Vía Láctea tomado en este lugar, un sitio de excepcional importancia científica y cultural. Reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el único lugar donde puede observarse la secuencia completa del Período Triásico, conservando fósiles clave de los primeros dinosaurios”, explicó.

El fotógrafo también destacó la exigencia del entorno: “Mientras fotografiaba en la zona conocida como Cancha de Bochas, sentí una responsabilidad sin precedentes. Guiado por expertos locales, cada movimiento debía ser deliberado para evitar dañar este entorno irreemplazable”.

Finalmente, reflexionó sobre el significado de la imagen: “No se trató solo de capturar una fotografía, sino de conectar con el pasado profundo de nuestro planeta. Lugares como este nos recuerdan que, además de apreciarlos, también compartimos la responsabilidad de preservarlos”.