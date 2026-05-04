El fin de semana largo dejó un balance positivo para el turismo en San Juan, con buenos niveles de ocupación hotelera y una amplia agenda de actividades que atrajeron visitantes. Así lo destacó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, quien aseguró que los números fueron alentadores en toda la provincia.
Fin de semana largo con alta ocupación hotelera en San Juan
El ministro de Turismo, Cultura y Deporte explicó que este fin de semana por eventos deportivos y la Feria de las Artesanía la ocupación hotelera fue buena. Además, mejora de cara a la Expo Minera.