Fin de semana largo con alta ocupación hotelera en San Juan

Según informó el funcionario en una entrevista radial en la AM1020, los departamentos más alejados registraron una ocupación cercana al 65%, mientras que en el Gran San Juan el porcentaje fue aún mayor, impulsado por una serie de eventos de relevancia. Entre ellos se destacaron competencias de automovilismo, la tradicional Feria de las Artesanías y el inicio del Campeonato Panamericano de Futsal para Sordos, que comienza este lunes con la participación de selecciones internacionales.

A este movimiento turístico se suma la expectativa por la Expo Minera San Juan, que se desarrollará del 6 al 8 de mayo en el Estadio San Juan del Bicentenario. Se trata de uno de los eventos más importantes del sector minero a nivel nacional, con San Juan como epicentro de la actividad.