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Fin de semana largo con alta ocupación hotelera en San Juan

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte explicó que este fin de semana por eventos deportivos y la Feria de las Artesanía la ocupación hotelera fue buena. Además, mejora de cara a la Expo Minera.

El fin de semana largo dejó un balance positivo para el turismo en San Juan, con buenos niveles de ocupación hotelera y una amplia agenda de actividades que atrajeron visitantes. Así lo destacó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, quien aseguró que los números fueron alentadores en toda la provincia.

Según informó el funcionario en una entrevista radial en la AM1020, los departamentos más alejados registraron una ocupación cercana al 65%, mientras que en el Gran San Juan el porcentaje fue aún mayor, impulsado por una serie de eventos de relevancia. Entre ellos se destacaron competencias de automovilismo, la tradicional Feria de las Artesanías y el inicio del Campeonato Panamericano de Futsal para Sordos, que comienza este lunes con la participación de selecciones internacionales.

A este movimiento turístico se suma la expectativa por la Expo Minera San Juan, que se desarrollará del 6 al 8 de mayo en el Estadio San Juan del Bicentenario. Se trata de uno de los eventos más importantes del sector minero a nivel nacional, con San Juan como epicentro de la actividad.

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Romero indicó que la provincia ya registra niveles de ocupación cercanos al lleno total de cara a este evento, mientras avanzan los preparativos en el predio, donde se están montando los stands para la exposición.

Además, desde el Gobierno provincial, en conjunto con el sector privado, se impulsaron propuestas culturales y gastronómicas para complementar la agenda. “Se logró trabajar con el sector gastronómico para ofrecer actividades culturales y opciones culinarias durante la noche, generando así un circuito atractivo que también permita importantes ingresos para el sector privado”, señaló Romero.

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