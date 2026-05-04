El Gobierno confirmó un aumento para jubilaciones y pensiones: cuánto cobrarán en mayo

“La suma se otorga para mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra”, remarcaron desde el Gobierno al momento de oficializar el extra.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en mayo

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024. Con el 3,38% de aumento y sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan, los haberes quedarán en mayo de la siguiente manera:

La jubilación mínima: $393.174,10. Con el bono de $70.000, el monto asciende a $463.174,10.

La jubilación máxima: $2.645.689,38;

La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $314.539,28;

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $275.221,86.

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $179.859,20.

Pagos ANSES con aumento: cuándo cobran jubilados y pensionados en mayo

Según el cronograma de pagos confirmado de la ANSES para mayo 2026, se cobrará en las siguientes fechas según terminación del DNI:

Pensiones no contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde mayo

La AUH y otras asignaciones subirán también 3,38%, dada la inflación en marzo que reportó el INDEC. Así quedarán desde mayo de la siguiente manera: