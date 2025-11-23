Domingo ideal para el cierre de la Fiesta del Sol: qué clima se espera

Los vientos serán muy suaves desde el este y noreste, entre 7 y 15 km/h, con algunas ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h en determinados momentos. La humedad se mantendrá baja, en torno al 13%, lo que contribuirá a una sensación térmica cálida pero seca.

La noche del cierre: cielo algo nublado y ambiente agradable

Para la noche, cuando el predio vuelva a recibir miles de visitantes, el cielo presentará una nubosidad parcial, sin riesgo de precipitaciones. La temperatura descenderá a los 19°C, con viento moderado del este entre 13 y 22 km/h, ideal para una jornada masiva sin calor extremo.

No se esperan tormentas, neblinas ni condiciones que afecten la actividad prevista.