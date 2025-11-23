San Juan arranca este domingo con condiciones óptimas para disfrutar al aire libre y, especialmente, para el esperado cierre de la Fiesta Nacional del Sol. La mañana comenzó estable, con cielo despejado y una temperatura mínima cercana a los 14°C, acompañada por un viento leve del noreste que oscila entre 13 y 22 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Domingo ideal para el cierre de la Fiesta del Sol: qué clima se espera
La mañana del domingo amaneció despejada y con clima estable. Se espera una tarde cálida, sin lluvias y con una máxima que rondará los 34°C para el cierre de la Fiesta Nacional del Sol.