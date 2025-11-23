"
Domingo ideal para el cierre de la Fiesta del Sol: qué clima se espera

La mañana del domingo amaneció despejada y con clima estable. Se espera una tarde cálida, sin lluvias y con una máxima que rondará los 34°C para el cierre de la Fiesta Nacional del Sol.

San Juan arranca este domingo con condiciones óptimas para disfrutar al aire libre y, especialmente, para el esperado cierre de la Fiesta Nacional del Sol. La mañana comenzó estable, con cielo despejado y una temperatura mínima cercana a los 14°C, acompañada por un viento leve del noreste que oscila entre 13 y 22 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Hacia media mañana, el clima se mantiene sin cambios significativos: cielo despejado, ambiente agradable y sin probabilidades de lluvia. Para el mediodía, la temperatura ascenderá hasta los 19°C, con viento del norte en intensidades similares.

El calor comenzará a sentirse con más fuerza durante la tarde. Tanto el SMN como los modelos privados estiman una temperatura que alcanzará entre 24°C y 34°C, dependiendo del sector de la provincia, con una tarde mayormente soleada y apenas algo de nubosidad.

Los vientos serán muy suaves desde el este y noreste, entre 7 y 15 km/h, con algunas ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h en determinados momentos. La humedad se mantendrá baja, en torno al 13%, lo que contribuirá a una sensación térmica cálida pero seca.

La noche del cierre: cielo algo nublado y ambiente agradable

Para la noche, cuando el predio vuelva a recibir miles de visitantes, el cielo presentará una nubosidad parcial, sin riesgo de precipitaciones. La temperatura descenderá a los 19°C, con viento moderado del este entre 13 y 22 km/h, ideal para una jornada masiva sin calor extremo.

No se esperan tormentas, neblinas ni condiciones que afecten la actividad prevista.

