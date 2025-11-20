La primera jornada de la Fiesta Nacional del Sol sufrió modificaciones debido al fuerte viento que se registró este jueves por la noche. Ante las condiciones climáticas y la suspensión de los shows locales y la feria, las autoridades confirmaron que todas las actividades pendientes se reprogramarán para el domingo 23 de noviembre.
FNS: reprogramaron para el domingo las actividades afectadas por el viento
Las actividades que fueron suspendidas por el viento este jueves serán reprogramadas para el domingo 23, según anunció el gobernador Marcelo Orrego, desde el predio en Pocito.