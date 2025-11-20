"
FNS: reprogramaron para el domingo las actividades afectadas por el viento

Las actividades que fueron suspendidas por el viento este jueves serán reprogramadas para el domingo 23, según anunció el gobernador Marcelo Orrego, desde el predio en Pocito.

La primera jornada de la Fiesta Nacional del Sol sufrió modificaciones debido al fuerte viento que se registró este jueves por la noche. Ante las condiciones climáticas y la suspensión de los shows locales y la feria, las autoridades confirmaron que todas las actividades pendientes se reprogramarán para el domingo 23 de noviembre.

El anuncio fue realizado oficialmente desde el predio en Pocito, donde el propio Gobernador de la provincia, confirmó que las propuestas canceladas —incluidas la feria temática y los escenarios Energético, Folklórico y Clásico, además del espacio destinado a la juventud— tendrán su desarrollo completo durante la jornada del domingo.

La decisión busca garantizar que los stands, especialmente los gastronómicos, puedan contar con su tercer día de actividad, considerando además que el lunes será feriado y se espera un importante movimiento de visitantes. Según explicaron desde la organización, la prioridad fue asegurar la integridad del público y de los trabajadores ante un fenómeno meteorológico que también afectó otras provincias.

Asimismo, se informó que las entradas adquiridas para este jueves conservarán su validez para el resto de las jornadas, de modo que los asistentes no pierdan su inversión y puedan disfrutar del evento en cualquiera de los días restantes.

Las autoridades detallaron que la suspensión se tomó luego de evaluar la evolución del viento durante la tarde, al considerar que las condiciones no eran seguras para continuar con las actividades previstas. La medida forma parte del protocolo de prevención que rige para grandes eventos, y que contempla resguardo del público y del personal ante contingencias climáticas.

Con la reprogramación confirmada, la Fiesta Nacional del Sol reordenará su cronograma para garantizar el desarrollo de todas las propuestas, manteniendo los espectáculos centrales y sumando el domingo como jornada adicional para las actividades afectadas.

