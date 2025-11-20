FNS: reprogramaron para el domingo las actividades afectadas por el viento

Asimismo, se informó que las entradas adquiridas para este jueves conservarán su validez para el resto de las jornadas, de modo que los asistentes no pierdan su inversión y puedan disfrutar del evento en cualquiera de los días restantes.

Las autoridades detallaron que la suspensión se tomó luego de evaluar la evolución del viento durante la tarde, al considerar que las condiciones no eran seguras para continuar con las actividades previstas. La medida forma parte del protocolo de prevención que rige para grandes eventos, y que contempla resguardo del público y del personal ante contingencias climáticas.

Con la reprogramación confirmada, la Fiesta Nacional del Sol reordenará su cronograma para garantizar el desarrollo de todas las propuestas, manteniendo los espectáculos centrales y sumando el domingo como jornada adicional para las actividades afectadas.