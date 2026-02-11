Dirigentes políticos y gremiales, coincidieron en rechazar la Reforma

Patricia Quiroga (UDAP): "No lo vamos a aceptar". La referente del gremio docente destacó la unidad de los trabajadores como respuesta a la crisis.

"Todos los gremios y todos los trabajadores hemos salido a la calle para decir que no estamos de acuerdo. Todas las luchas que hemos tenido, todo lo que hemos conseguido, es una lástima perderlo. Y acá estamos para decirles: no lo vamos a aceptar", afirmó Quiroga, subrayando que la reforma "no es en beneficio de los trabajadores".

José Luis Gioja (PJ): "Es una estafa". El exmandatario provincial no dudó en calificar la reforma como un mecanismo de explotación.

"La ley de reforma laboral es una estafa al esfuerzo que cada día hacen los trabajadores. Es más trabajo, pero menos salario; es trabajo precarizado, no sustentable. Es darle a quien tiene más elementos para poder explotar a quienes trabajan. Y esto no puede pasar", disparó Gioja, ratificando su presencia "al lado de quienes defienden los intereses de nuestro pueblo".

"Pepe" Villa (UPCN): Críticas a Milei y a los legisladores. Quizás el más duro en sus declaraciones fue el histórico dirigente de UPCN. Villa apuntó contra el fondo de cese laboral que reemplazaría las indemnizaciones y cargó contra la figura presidencial y los diputados que apoyan la medida.

"Es una vergüenza lo que están firmando. La indemnización la van a pagar con ese fondo inventado. Este tuitero es un sinvergüenza. ¿Vos creés que alguien va a votar algo que permite despedir sin pagar un peso? ¡No! No se va a regularizar el empleo", exclamó.

Además, advirtió sobre un retroceso histórico: "Hablaba un legislador de ellos diciendo que pensaba volver al 1890, donde había cuatro perros ricos y el resto una miseria espantosa. Queremos cortar todo eso".