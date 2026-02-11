Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, la Facultad de Ingeniería (FI) llevará a cabo una jornada de puertas abiertas titulada "Sé científica por un día". La actividad se desarrollará de 10:00 a 12:30 horas el jueves 12 de febrero y está dirigida a niñas, niños y sus familias.
Ingeniería celebra el Día de la Niña en la Ciencia con una jornada de puertas abiertas
