Ingeniería celebra el Día de la Niña en la Ciencia con una jornada de puertas abiertas

Bajo la convocatoria "Sé científica por un día", la Facultad de Ingeniería (FI) organiza actividades gratuitas hoy de 10 a 12.30 para fomentar las vocaciones en áreas STEM.

Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, la Facultad de Ingeniería (FI) llevará a cabo una jornada de puertas abiertas titulada "Sé científica por un día". La actividad se desarrollará de 10:00 a 12:30 horas el jueves 12 de febrero y está dirigida a niñas, niños y sus familias.

Detalles de la jornada:

  • Stands interactivos: Se montaron stands en los espacios abiertos de la FI, específicamente en la plaza y el pasaje 16 de Agosto.

  • Experimentos: Las niñas y niños presentes realizan juegos interactivos y experimentos de diversas disciplinas, incluyendo física, hidráulica, mecánica, energía eléctrica y química.

  • Visitas guiadas: Se organizan visitas guiadas a los laboratorios y al Museo de Mineralogía. Estas visitas se concretan a medida que se forman pequeños grupos de asistentes.

El evento cuenta con la participación de numerosas ingenieras, quienes muestran sus labores con el fin de fomentar que las niñas se acerquen a las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Si bien el enfoque principal es fomentar la participación femenina, la actividad es abierta a varones también. No existen restricciones de edad ni requisitos previos para ingresar.

