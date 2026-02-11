"
Patricia Bullrich defendió la reforma laboral: "Es una ley trascendente"

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta afirmó que el proyecto busca terminar con la "extrema judicialización del sistema del trabajo".

En el arranque de la sesión, Patricia Bullrich defendió la reforma laboral: "Es una ley trascendente". La jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta afirmó que el proyecto busca terminar con la "extrema judicialización del sistema del trabajo".

La exministra de Seguridad planteó: "Estamos votando una ley muy importante, una ley trascendente, para adecuar normas laborales, equilibrar un sistema desequilibrado y trabajar en torno a problemas que se agravan con el paso del tiempo, como la extrema judicialización del sistema".

Luego la senadora publicó en su cuenta de X: "Presidente Javier Milei, ya estamos tratando la modernización laboral en el Senado. Es hoy".

