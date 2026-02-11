Patricia Bullrich defendió la reforma laboral: "Es una ley trascendente"

La exministra de Seguridad planteó: "Estamos votando una ley muy importante, una ley trascendente, para adecuar normas laborales, equilibrar un sistema desequilibrado y trabajar en torno a problemas que se agravan con el paso del tiempo, como la extrema judicialización del sistema".

Luego la senadora publicó en su cuenta de X: "Presidente Javier Milei, ya estamos tratando la modernización laboral en el Senado. Es hoy".