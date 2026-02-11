En el arranque de la sesión, Patricia Bullrich defendió la reforma laboral: "Es una ley trascendente". La jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta afirmó que el proyecto busca terminar con la "extrema judicialización del sistema del trabajo".
