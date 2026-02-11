La Dirección Provincial de Vialidad informó sobre una intervención en la infraestructura vial del departamento Rawson, específicamente en la intersección de las calles Mendoza y Estado de Israel. Debido a los trabajos que se ejecutan en el lugar, se solicita a los conductores transitar con extrema precaución.
Informaron un corte de media calzada en intersección de Mendoza y Estado de Israel
A raíz de trabajos de hormigonado, la Dirección Provincial de Vialidad solicita transitar con extrema precaución por la zona, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal.