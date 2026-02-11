"
Informaron un corte de media calzada en intersección de Mendoza y Estado de Israel

A raíz de trabajos de hormigonado, la Dirección Provincial de Vialidad solicita transitar con extrema precaución por la zona, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal.

La Dirección Provincial de Vialidad informó sobre una intervención en la infraestructura vial del departamento Rawson, específicamente en la intersección de las calles Mendoza y Estado de Israel. Debido a los trabajos que se ejecutan en el lugar, se solicita a los conductores transitar con extrema precaución.

Detalles de la intervención

  • Corte actual: En el día de la fecha, desde las 10:30 hasta las 14:00, se realizará el corte de media calzada en sentido Norte–Sur.

  • Restricción posterior: Finalizado ese horario, el sector permanecerá señalizado con media calzada habilitada por un período aproximado de 6 días, debido al tiempo necesario para el fraguado del hormigón.

Desde el organismo vial se enfatiza la necesidad de respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal encargado de las tareas en el sector para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios de la vía.

