Quedó libre tras matar al volante, volvió a manejar y ahora irá preso

La sanción de dos meses por el incumplimiento fue unificada con la pena que tenía por el accidente fatal. De esta manera, Silva deberá cumplir una condena única de tres años y dos meses de prisión efectiva.

Es decir, la pena que originalmente era de cumplimiento condicional dejó de permitirle continuar en libertad. El hecho original ocurrió durante la madrugada del 8 de febrero de 2025, en la zona de ruta 40 y Rodríguez, en Chimbas.

De acuerdo con la investigación, Silva circulaba a bordo de un Renault 12 bordó con 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite permitido en ese momento.

Según se estableció, Silva realizó una maniobra para tomar calle Recuerdo de Provincia y terminó embistiendo a Humberto Nicolás Jofré, de 30 años, quien circulaba en una motocicleta Motomel 150 cc.

Jofré trabajaba como moto Uber y sufrió heridas gravísimas como consecuencia del impacto. Permaneció internado durante tres días, pero finalmente murió el 11 de febrero de 2025. La investigación de la UFI de Delitos Especiales determinó que Silva conducía bajo los efectos del alcohol y fue imputado por homicidio culposo agravado por conducir en estado de ebriedad.

El 10 de junio de 2025, Silva admitió su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Además, se le impuso una inhabilitación de ocho años para conducir cualquier tipo de vehículo.

La resolución fue homologada por el juez Sergio López Martí. La querella, en aquel momento, se había opuesto al acuerdo y pretendía que Silva recibiera una pena de cumplimiento efectivo luego de un juicio oral.

Sin embargo, la condena quedó en suspenso y Silva permaneció en libertad, aunque sujeto a las condiciones impuestas por la Justicia, entre ellas la prohibición de conducir.

La situación cambió cuando un familiar de Jofré aseguró haberlo reconocido mientras conducía una moto el 20 de diciembre de 2025. La persona que realizó la denuncia aportó fotografías y videos que, según las fuentes del caso, mostraban a Silva manejando pese a la inhabilitación vigente.

Dos días después se presentó ante las autoridades y se inició una investigación por quebrantamiento de pena.

El incumplimiento tuvo consecuencias sobre la condena que Silva había recibido por el accidente fatal. En mayo quedó arrestado en su domicilio y ahora, tras reconocer el nuevo delito en un juicio abreviado, recibió una pena de dos meses.

Al unificar ambas sanciones, la Justicia estableció una condena única de tres años y dos meses de prisión efectiva. De esta manera, Silva ya no podrá cumplir la pena en libertad y deberá ser trasladado a la cárcel para cumplir la condena.