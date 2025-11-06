Detalles del temporal: árboles caídos, heridos leves y cortes de energía

Las precipitaciones y vientos intensos también generaron complicaciones en distintos sectores del Gran San Juan. En Santa Lucía, sobre el Lateral de Acceso Este, se registraron dos accidentes en el mismo tramo con pocos minutos de diferencia.

El primero ocurrió cuando un Renault Logan, que se desplazaba de oeste a este, perdió el control y chocó contra un árbol. El conductor, Jorge Ríos (40), y sus acompañantes Leonardo Recio y Pablo Sánchez, fueron trasladados a un centro de salud con lesiones leves.

image

Minutos después, una Renault Duster Oroch protagonizó un siniestro similar: la conductora perdió el control del vehículo y terminó en la acequia, aunque resultó ilesa. Personal de la Comisaría 5ª trabajó en ambos casos y coordinó el retiro de los rodados.

En Capital, la lluvia también dejó consecuencias: una mujer sufrió fractura de cadera al caer en calle Laprida antes de Rioja, producto del pavimento resbaladizo.

image

Alerta amarilla y pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarilla por tormentas para la mañana del viernes, que abarca los departamentos de Capital, Santa Lucía, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

Según el informe, el área “será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y actividad eléctrica”. Se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 mm, con posibilidad de superar esos valores.

image

En el departamento Sarmiento, se reportó la caída aislada de granizo y fuertes vientos, mientras que en 25 de Mayo hubo zonas anegadas, especialmente en El Encón, Tres Esquinas y Colonia Fiscal.

Cortes y recomendaciones por parte de OSSE y Naturgy

Ante las inclemencias, Obras Sanitarias (OSSE) San Juan informó que reforzó sus guardias y recomendó a los usuarios cuidar el uso del agua potable ante posibles afectaciones en el suministro eléctrico o tomas de agua cruda.

image

“El viento puede generar inconvenientes en el suministro eléctrico o en las tomas de agua, afectando la normal prestación del servicio”, indicaron desde la empresa, que pidió priorizar el consumo para actividades esenciales y recordó que los tanques domiciliarios permiten afrontar más de 24 horas sin servicio si se utiliza racionalmente.

Por otro lado, Naturgy comunicó cortes en el servicio eléctrico en zonas de Sarmiento, San Martín y Chimbas, provocados por las condiciones climáticas.

El personal técnico trabaja para restablecer el suministro, y los usuarios pueden comunicarse al 0800-666-3637 para reclamos o consultas.