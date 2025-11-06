UPCN debutó con triunfo en la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26

Los parciales fueron 24-26, 25-23, 25-16 y 25-15, resultado que le permitió a Los Cóndores sumar los primeros tres puntos de la temporada.

El conjunto sanjuanino mostró un inicio irregular, con algunas imprecisiones propias de una pretemporada extensa y con pocos partidos de rodaje. Sin embargo, a partir del segundo set, UPCN se asentó en el juego, mejoró su volumen ofensivo y se hizo fuerte para dominar el desarrollo del partido.