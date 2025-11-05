"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Darío Barassi

Darío Barassi confirmó su participación en la Fiesta Nacional del Sol 2025

El actor y conductor sanjuanino se sumó a la promoción del evento con un divertido video en redes sociales, donde expresó su entusiasmo por la nueva edición que se realizará el 20, 21 y 22 de noviembre.

A través de un video publicado en redes sociales, Darío Barassi anunció que será parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025. Con su característico humor, el sanjuanino dejó de lado “la semita” y lanzó una invitación especial para todos los argentinos: “¡Ay San Juan, ay San Juan…!”.

El mensaje forma parte de la campaña oficial de promoción de la fiesta, que este año se celebrará el 20, 21 y 22 de noviembre. Bajo el lema de la identidad, la cultura y la energía sanjuanina, la provincia se prepara para recibir a visitantes de todo el país.

Embed - FIESTA NACIONAL DEL SOL 2025

“San Juan, mi tierra querida, abre sus puertas a todos los argentinos para celebrar lo que somos: encuentro, tradición y orgullo”, señala el spot que Barassi protagoniza, sumándose así a las figuras que acompañan la previa del evento más importante del calendario provincial.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar