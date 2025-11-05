A través de un video publicado en redes sociales, Darío Barassi anunció que será parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025. Con su característico humor, el sanjuanino dejó de lado “la semita” y lanzó una invitación especial para todos los argentinos: “¡Ay San Juan, ay San Juan…!”.
Darío Barassi confirmó su participación en la Fiesta Nacional del Sol 2025
El actor y conductor sanjuanino se sumó a la promoción del evento con un divertido video en redes sociales, donde expresó su entusiasmo por la nueva edición que se realizará el 20, 21 y 22 de noviembre.