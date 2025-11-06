Tormenta que ¿se queda?: ráfagas, granizo y tránsito complicado en San Juan

Tormentas, granizo y tránsito complicado

Durante la tarde, las lluvias comenzaron en el centro sanjuanino y se extendieron hacia otros puntos del Gran San Juan. En Sarmiento se registró la caída aislada de granizo, al igual que en El Encón, en el departamento 25 de Mayo.

image

En estas horas, la tormenta continúa afectando zonas rurales del sur, como Retamito, San Carlos, Tres Esquinas, Cochagual, Colonia Fiscal y Media Agua, donde los fuertes vientos y la lluvia intensa complican la circulación y reducen la visibilidad. Desde la Policía de Tránsito advirtieron sobre la peligrosidad en rutas y calles urbanas por la presencia de agua acumulada y pavimento resbaladizo.

Una motociclista cayó en pleno centro por el pavimento mojado

El aguacero provocó además un incidente vial en pleno microcentro. En la intersección de Laprida y Rioja, una mujer que conducía una moto tipo enduro perdió el control y cayó al asfalto.

image

Testigos relataron que la conductora circulaba a velocidad prudente, pero el pavimento mojado y la acumulación de agua le hicieron perder estabilidad. Rápidamente fue asistida por transeúntes y luego por personal policial y médico.

La mujer sufrió golpes y contusiones leves y no requirió traslado a un centro asistencial. El hecho reflejó los riesgos de circular bajo lluvia, especialmente para motociclistas y ciclistas, en una ciudad que no está habituada a precipitaciones intensas.

El SMN prevé que las precipitaciones continúen hasta el mediodía del viernes, con posibilidad de tormentas aisladas y vientos moderados del sector sur. Las condiciones comenzarían a mejorar recién hacia la tarde, con cielo parcialmente nublado y una máxima que no superará los 24°C.

image

El organismo recomendó a la población evitar circular por zonas anegadas, no refugiarse bajo árboles y mantener precauciones ante descargas eléctricas.

Recomendaciones

Ante este escenario de marcada inestabilidad, Protección Civil y el SMN recomiendan:

Mantenerse informado por los canales oficiales.

Evitar circular por zonas arboladas o con estructuras altas que puedan desprenderse.

No permanecer al aire libre durante tormentas eléctricas.

Asegurar objetos sueltos en patios y terrazas.

Tener linternas a mano ante posibles cortes de energía.

San Juan se prepara para horas de intensa actividad climática, donde la combinación de tormentas fuertes, viento Zonda y ráfagas peligrosas mantiene en alerta a toda la provincia.