Ciencia, innovación y música: así será la Noche de Puertas Abiertas
El 27 de noviembre, la UNSJ realizará una nueva edición de la Noche de Puertas Abiertas, con stands, visitas guiadas, feria de emprendedores y shows en vivo.
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó la nueva fecha para su tradicional “Noche de Puertas Abiertas”, un evento que invita a toda la comunidad a conocer de cerca cómo se enseña, se investiga y se innova en la universidad pública sanjuanina.
La actividad se llevará a cabo el miércoles 27 de noviembre, de 19 a 23 horas, en el edificio central y espacios verdes de la Facultad, ubicada sobre Avenida Libertador antes de Urquiza. La entrada será libre y gratuita, y se espera una gran concurrencia de estudiantes, familias y curiosos.
Ciencia, tecnología y educación abiertas a la comunidad
Durante la jornada, se presentará la oferta académica de grado y posgrado, junto con las principales actividades científicas, tecnológicas, de extensión y vinculación con empresas que lleva adelante la Facultad.
Los visitantes podrán recorrer stands informativos de las 13 carreras que se dictan en la institución, participar de visitas guiadas a laboratorios y talleres, y conocer el trabajo de investigadores, docentes y estudiantes que día a día generan conocimiento y desarrollo en San Juan.
“Queremos que la comunidad pueda recorrer cada rincón de la Facultad, conocer lo que hacen nuestros investigadores, docentes y estudiantes, y descubrir todo lo que se puede estudiar acá”, explicó Orlando Boiteux, secretario de Extensión de la FI.
Entre la ciencia y la música
El evento también contará con una agenda artística y recreativa pensada para todas las edades:
Bandas locales y coros en vivo.
Feria de emprendedores y artesanos.
Patio de comidas y sorteos para los asistentes.
Actividades lúdicas y experimentales en cada stand, con juegos y premios para quienes participen.
Además, se realizará una competencia amistosa entre institutos y departamentos: el público podrá votar cuál fue el stand más creativo o atractivo, y se premiará a los dos primeros lugares.
Un puente entre la universidad y la sociedad
Con esta tercera edición, la Facultad de Ingeniería busca reforzar el vínculo entre la universidad pública y la comunidad sanjuanina, mostrando de manera accesible y participativa cómo la ciencia y la educación se traducen en innovación, desarrollo y oportunidades laborales.
La “Noche de Puertas Abiertas” se consolida así como uno de los eventos institucionales más esperados del año, combinando conocimiento, tecnología, arte y entretenimiento en un mismo espacio.