Ciencia, innovación y música: así será la Noche de Puertas Abiertas

Durante la jornada, se presentará la oferta académica de grado y posgrado, junto con las principales actividades científicas, tecnológicas, de extensión y vinculación con empresas que lleva adelante la Facultad.

image

Los visitantes podrán recorrer stands informativos de las 13 carreras que se dictan en la institución, participar de visitas guiadas a laboratorios y talleres, y conocer el trabajo de investigadores, docentes y estudiantes que día a día generan conocimiento y desarrollo en San Juan.

“Queremos que la comunidad pueda recorrer cada rincón de la Facultad, conocer lo que hacen nuestros investigadores, docentes y estudiantes, y descubrir todo lo que se puede estudiar acá”, explicó Orlando Boiteux, secretario de Extensión de la FI.

Entre la ciencia y la música

El evento también contará con una agenda artística y recreativa pensada para todas las edades:

Bandas locales y coros en vivo.

Feria de emprendedores y artesanos.

Patio de comidas y sorteos para los asistentes.

Actividades lúdicas y experimentales en cada stand, con juegos y premios para quienes participen.

Además, se realizará una competencia amistosa entre institutos y departamentos: el público podrá votar cuál fue el stand más creativo o atractivo, y se premiará a los dos primeros lugares.

Un puente entre la universidad y la sociedad

Con esta tercera edición, la Facultad de Ingeniería busca reforzar el vínculo entre la universidad pública y la comunidad sanjuanina, mostrando de manera accesible y participativa cómo la ciencia y la educación se traducen en innovación, desarrollo y oportunidades laborales.

La “Noche de Puertas Abiertas” se consolida así como uno de los eventos institucionales más esperados del año, combinando conocimiento, tecnología, arte y entretenimiento en un mismo espacio.