Bullrich asume como presidenta del bloque de Libertad Avanza en el Senado

Por su parte, el presidente actual del bloque de LLA, Ezequiel Atauche, señaló que “ha sido un orgullo presidir el bloque durante estos dos años y sé que junto a Patricia Bullrich trabajaremos de sol a sol para avanzar en los acuerdos que Argentina necesita para ser grande otra vez”,

image

En la red social x, el senador jujeño sostuvo que “hace dos años quienes formamos parte del proyecto político de Milei asumimos el compromiso de gobernar la Argentina. Hoy ese camino da un nuevo paso con Bullrich”. Y agregó que la senadora electa “será una pieza fundamental del nuevo Congreso y confío en su liderazgo para enfrentar las transformaciones que se vienen”.

En LLA son actualmente 7 legisladores hasta diciembre, entre los libertarios y Libertad Trabajo y Progreso, y fueron electos 12 senadores en las elecciones del 26 de octubre, a los que también se sumó la cordobesa del PRO Carmen Alvarez Rivero.

Bullrich tuvo ayer la primera reunión con sus futuros compañeros de bloque en el Senado, con quienes intercambió opiniones sobre el funcionamiento que tendrá ahora el bloque oficialista.

La senadora electa tendrá la ardua tarea de consensuar con los 9 senadores de la UCR, los cuatro del PRO y con los provinciales de Santa Cruz, Misiones, Corrientes, Córdoba y Chubut para alcanzar el quórum de 37 y sancionar las leyes claves para el Gobierno.

Tras definir la jefatura del bloque, el oficialismo deberá resolver si mantiene como presidente provisional a Bartolomé Abdala o si designa a Nadia Márquez, la neuquina que ganó las elecciones del domingo 26 de octubre.